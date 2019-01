Inicia Lainez aventura europea

Ciudad de México

El juvenil canterano del América, Diego Lainez, partió este viernes a España para reportar con su nuevo equipo, el Real Betis.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue un auténtico caos con la salida del joven jugador a Europa.

Ante el desconcierto de la gente que se encontraba en el aeropuerto y entre empujones de la prensa y aficionados que querían una foto o un autógrafo del nuevo elemento bético, fue como se despidió Lainez Leyva de México.

"No tengo más que palabras de agradecimiento para mis compañeros y toda la directiva. A afición americanista, gracias por siempre apoyarme. Voy y no quiero regresar pronto, quiero hacer mi carrera allá", declaró el ex azulcrema.

La joven promesa tricolor fue fichado ayer jueves por el cuadro albiverde por una cifra que oscila los 17.5 millones de dólares y partió este día para realizar los exámenes médicos el fin de semana en suelo ibérico.

Los de Sevilla compraron los derechos federativos del joven mexicano en un 80%, la otra parte sigue perteneciendo al América; las Águilas obtendrían ganancias en futuras compras.

El domingo podría vivir su primer partido como espectador en el estadio Benito Villamarín, cuando el Betis reciba al Real Madrid en duelo de la Jornada 19.