Indigentes a la deriva; deambulan expuestos a contagiarse del Covid-19

Las personas en situación de calle en esta frontera no cuentan con ningún albergue para refugiarse en medio de la pandemia que ha provocado el Covid-19, ya que la Casa del Indigente ha cerrado sus puertas a nuevos refugiados.

El director del Patronato, Adolfo Sevilla, explicó que esto se fijó desde la primera semana de abril, dejando solo a 15 personas en el inmueble.

"No podemos recibir a los que están en las calles y que no siguen ninguna medida de salud; fue una recomendación que nos hicieron, sabemos que están necesitados, que no tienen hogar, desgraciadamente no podemos hacer ahorita nada por ellos, a la mayoría ya los hemos atendido en más de una ocasión pero optan por salirse, no hay forma de que los obliguemos a quedarse".

Y los que permanecen ahí no pueden recibir visitas ni salir a la calle.

Antes del cierre, la Casa del Indigente en coordinación con Protección Civil hicieron dos operativos para recoger a las personas en situación de calle y trasladarlas hasta el albergue, se les dio comida, atención médica y una cama para dormir, pero la mayoría no permaneció más de 24 horas.

Al no existir un censo que refiera cuántos indigentes existen en Reynosa, no se puede evidenciar el nivel de afectación.

"Da tristeza verlos ahí en las calles, pidiendo dinero, drogándose, nosotros quisiéramos obligarlos a quedarse en la casa pero ellos se salen, cuando están ahí nos tiran la comida, nos insultan, hacen males", se quejó Sevilla.

Entre las 15 personas atendidas en el inmueble cuatro formaban parte de la Casa de Psiquiatría que cerró sus puertas recientemente; estos pacientes llegaron con un certificado médico donde constó que estaban en buen estado de salud.

El director del Patronato hizo un llamado a las autoridades para definir a la brevedad un centro donde los indigentes puedan ser atendidos, lamentando que tengan que deambular en las calles y dormir en terrenos abandonados.

"La responsabilidad es de la autoridad municipal, ellos deben destinar un lugar, esperemos que lo hagan pronto", dijo.

TRABAJAN EN EL TEMA

Buscan lugar para asilarlos

La titular de la Comisión de Derechos Humanos ante cabildo, Norma Alicia de la Cruz Villamán, mencionó que ya están trabajando en ello.

"Nosotros no hemos descuidado a este sector de la población, vamos a coordinarnos incluso con el área de procuraduría del DIF para buscarles un lugar, porque no pueden abandonarse a su suerte, estamos hablando de personas que sin importar su condición tienen los mismos derechos que cualquiera".

Por lo pronto, los indigentes persisten entre las calles de Reynosa, principalmente en la zona centro.