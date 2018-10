Indefinida huelga en Colegio Betania

viviana.cervantes@elmanana.com

En el Colegio Betania sólo hay dos maestros para atender más de 35 alumnos de kínder y primaria, ambos reciben clases en un mismo salón, sin ventanas, aire acondicionado ni vitropiso.

La inconformidad obligó a los padres de familia y docentes a iniciar este viernes un paro indefinido de labores. "A mitad del ciclo se salió la mitad de los maestros, los niños comenzaron a recibir clases mixtas, pero después se metieron a robar a los salones y eso ya nos preocupó más porque no hay seguridad para los niños". mencionó Guadalupe una madre de una alumna de tercer grado de primaria. Todos se unieron para exigir al apoderado legal del plantel Guillermo Berman Ramírez los documentos escolares de los estudiantes para cambiarlos de plantel y el 80% de lo que habían invertido en cuotas, inscripción y material educativo.

Los citó la mañana de ayer pero no llegó. "Estamos aquí más de 30 padres esperándolo desde temprano, no nos vamos a ir hasta que venga, no puede ser que se burle así de nosotros, lo único que queremos es que nos de los papeles para cambiar los niños, será difícil encontrar cupo, pero no hay otra opción" dijo Antonio, padre de un estudiante de kínder.

"Se llevan hasta el material académico".

EL MAÑANA reportó el pasado 17 de octubre la inseguridad por la que atraviesa el plantel ubicado en la calle Hidalgo entre Allende y Aldama de la colonia centro. En tan solo un día se registraron robos que ascienden a más de 50 mil pesos, se llevaron computadoras, material didáctico, mesabancos, aires acondicionados, pisos y material de construcción.

¿Qué exigen?

>Constancia académica para cambiar de plantel a estudiantes

>Remuneración de inscripción, material y gastos

>Seguridad

>Pago a docentess