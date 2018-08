Indeciso en volver a su curul estatal

Fueron casi 70 mil matamorenses quienes vieron las propuestas con simpatía y así lo reflejaron en las urnas, pero no creo que se haya hecho un mal trabajo . Carlos Alberto García González, diputado local con licencia

Cd. Victoria, Tam.- Elcon licencia, Carlos Alberto García González, dio a conocer que será antes del primero de octubre cuando decidirá si retorna o no a su curul en el, tras no resultar favorecido con el voto matamorense para la elección de Ayuntamiento del primero de julio.

"El Congreso ahorita está en receso, entra a partir del mes de octubre y todavía no he tomado una decisión", dijo el diputado por el Partido Acción Nacional, que hasta el momento no cuenta con una invitación para formar parte del Gobierno del Estado: "hasta ahorita en firme nada".

García González solicitó licencia al cargo el 31 de enero para buscar la candidatura para la alcaldía de Matamoros por la coalición ´Tamaulipas al Frente´, su lugar en el Palacio Legislativo fue ocupado por su suplente, José Hilario González García, mientras que la Presidencia de la Junta de Coordinación Política quedó a cargo de Glafiro Salinas Mendiola.

El diputado con permiso reconoció el triunfo de Mario López Hernández de la coalición ´Juntos haremos Historia´; consideró que el electorado decidió darle la oportunidad de gobernar al candidato del partido Morena a pesar del trabajo hecho en campaña; "fue una decisión que tomó la mayoría de los matamorenses que hubiera un cambio en fuerza política en donde estaba gobernando el PRI".

Y agregó: "fueron casi 70 mil matamorenses quienes vieron las propuestas con simpatía y así lo reflejaron en las urnas".

De los seis diputados locales que solicitaron licencia para participar en el proceso electoral de este año, Carlos Alberto García González, Copitzi Yesenia Hernández García, Jesús Ma. Moreno Ibarra, Óscar Martín Ramos Salinas, Juana Alicia Sánchez Jiménez, y Anto Adán Marte Tláloc Tovar García, solamente García González y Moreno Ibarra no han solicitado su readmisión al Palacio Legislativo.