Inauguran NYFF en octubre

" The Tragedy of Macbeth" de Joel Coen , protagonizada por Frances McDormand y Denzel Washington , tendrá su estreno mundial la noche inaugural del Festival de Cine de Nueva York , dijeron sus organizadores el jueves. La 59na edición del evento comenzará el 24 de septiembre.

También marca la primera vez que Joel Coen, quien ha estado casado con McDormand desde 1984, dirige solo sin su hermano Ethan.

UN GRAN PLACER

"El Festival de Cine de Nueva York es un lugar en el que he visto películas como público y las he presentado como cineasta por casi 50 años", dijo Coen en un comunicado. "Es un verdadero privilegio y un placer dar inicio al festival este año con ´The Tragedy of´..."

La premiere será en el Alice Tully Hall. La película será estrenada luego en cines por A24, y más adelante llegará a Apple TV+.

"Estamos orgullosos de comenzar el festival con una película que inmediatamente se suma a las filas de los Shakespeare de la gran pantalla", dijo Dennis Lim, director de programación del festival. "Al trabajar con colaboradores brillantes, incluyendo Denzel Washington y Frances McDormand en forma deslumbrante, Joel Coen ha hecho una interpretación inspirada y urgente de un clásico eternamente relevante, un thriller moral que habla directamente de nuestra época".

El Festival de Cine de Nueva York (NYFF, por sus siglas en inglés) terminará el 10 de octubre y tendrá eventos presenciales, al aire libre y virtuales.