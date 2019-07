Impulsa la equidad con música

Ciudad de México

Por ello, junto a Emilio Estefan, el peruano compuso "Yo no soy Diferente", tema que promueve la igualdad y el respeto entre las personas sin importar género, religión o nacionalidad, como parte de la campaña de CNN "Empecemos a Vivir".

"Acompaña un mensaje muy importante porque está dedicada para todos aquellos que soñamos que las personas dejen un poco de lado el prejuicio sobre el color de piel, la religión o el sexo. La discriminación es algo que está latente todavía en la sociedad. Es un prejuicio que ojalá el ser humano pueda erradicar pronto", puntualizó.

SUFRIÓ DISCRIMINACIÓN

A pesar del éxito que ha tenido como cantante desde inicios de los 90 y sumar tres premios Grammy Latino, el artista reconoce que ha sufrido discriminación por su profesión y su origen peruano.

"El año pasado estuve por Europa. Estaba filmando y de pronto se me acercó una persona, creo que era de Suiza. De una manera muy agresiva me pregunto de dónde era y le dije que peruano. Automáticamente empezó a insultarme sobre mi país. Me atacó por mi nacionalidad. Gracias a Dios tengo la suerte de ser observador y me dio compasión aquel hombre. Preferí borrar el sentimiento negativo de mi mente y me alejé. Creo que eso es mejor que pelear", recordó el cantante.

Gian Marco lanzará de nuevo su tema "Empecemos a Vivir" junto a Carlos Rivera y actualmente realiza su gira "Intuición" por Estados Unidos, que arrancó ayer.