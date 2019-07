Impugna negativa del juez de citar a EPN y Videgaray

Ciudad de México.

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, impugnó la negativa de un juez de amparo de citar a declarar a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray como testigos en el caso de Agronitrogenados por el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de "lavado" de dinero.

El pasado viernes, el Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México tuvo por presentado el recurso de queja que la defensa de Lozoya, encabezada por el abogado Javier Coello Trejo, promovió en contra de su decisión del cinco de julio.

En tal fecha, el juez rechazó la solicitud de citar a declarar, además de al ex presidente de la República, Peña Nieto y al ex Secretario de Hacienda, Videgaray Caso; a ocho ex funcionarios más de la administración pasada involucrados en la implementación de la reforma energética y en la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, S. A., propiedad de Alonso Ancira.

Entre los ex funcionarios que la defensa de Lozoya pretendía citar para utilizar sus testimonios como pruebas a su favor, está Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, ex titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Miguel Messmacher, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP.

BUSCAN SUBASTAR RESIDENCIA

El director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (SAE), Ricardo Rodríguez, aseguró que se trabaja para que la casa de Lomas de Bezares en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR), pase a manos de la nación y sea subastada por el gobierno federal.