Impone su ritmo en CDMX

En su primera visita a la Ciudad de México, la cantante británica Rita Ora presentó algunos de sus éxitos durante un show exclusivo en un salón del Casino del Bosque.

Y aunque no pudo desfilar por la alfombra dorada del evento, como estaba planeado, debido a algunos inconvenientes, la también actriz, de 28 años, logró llegar a tiempo a su presentación, en la que cautivó al público con temas como "Your Song", "Let You Love Me", "For You", "Girls

Just Wanna Have Fun" y "Black Widow".

Acompañada por seis bailarines y tres músicos, y luciendo un atuendo negro que dejaba al descubierto su entrepierna, la artista derrochó sensualidad.

Con la energía a tope en múltiples coreografías, y luciendo su rango vocal, la intérprete no necesitó de una escenografía elaborada para deslumbrar a los asistentes, jóvenes de entre 25 y 35 años en su mayoría, que ovacionaron el talento de la estrella.

"¡México, vamos a divertirnos! Gracias por ser tan lindos con una niña británica como yo, se siente bien mostrarse tal cual una es, porque si no nos mostramos reales, ¿qué ejemplo les daríamos a quienes nos siguen? Esos niños de 8 años que persiguen figuras falsas de perfección. ¡Seamos auténticos!", sugirió, emocionada.

Alrededor de las 23:00 horas, la intérprete cerró el acto entre gritos y aplausos al ritmo de "Anywhere", poniendo a corear y bailar a las alrededor de 500 personas que asistieron.