Impactará el sifón agua de R. Bravo

Mensaje de alerta lanza el medioambientalista de Río Bravo, Jorge Arturo Navarro, quien haciendo una pausa dentro de esta pandemia por motivo del coronavirus, habló de un problema que se avecina a este municipio.

El ecologista advirtió que desde Reynosa se está impactando negativamente a la cabecera municipal y la zona rural sur-poniente.

Explicó que en el vecino municipio "tienen una obra que no está concluida, se llama sifón Anzaldúas, que se va a verter más contaminación al agua del canal y no se vale; por un lado decimos a la gente que cuide el agua", pero también "hay que cuidar el agua, a no contaminarla; no verter aceite en el drenaje; no verter químicos...y ese drenaje, tiene que ir a una planta tratadora de aguas residuales", reclamó.

Navarro indicó que esas descargas se destinan a "cuerpos de agua que van a ser usados" para fines agrícolas "y lo que sí directamente nos afecta, en la salud, es cuando de ahí se toma para la ciudad", sentenció, pues a decir del gremio ambientalista, la obra conduce contaminantes adicionales a los que ya llegaban a este municipio.

Añadió que para ello, buscan abrir un centro de cuidado ambiental y observación de la naturaleza, para lo cual proponen en estero de Río Bravo como sede, para lo cual dijo, instituciones se han interesado en el proyecto, pues remarcó que el tiempo se agota para poner un freno a este ecocidio.

Jorge Arturo Navarro Mireles.