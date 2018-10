Ignora comentarios negativos y ofensas

Ciudad de México

Galilea Montijo ha aprendido a ignorar los comentarios negativos pero de cualquier forma bloqueó los comentarios en sus redes sociales. Ella niega haber dicho que si AMLO ganaba se iba de México, pero hasta hoy, las ofensas no han parado.

"Si yo lo hubiera hecho pensaría que para qué abro la boca, pero si de algo me he jactado siempre es que no me gusta hablar de política, no sé, no me interesa. No sé de dónde venga eso porque se ve como que lo hicieron muy bien, con la intención, tampoco sé para qué y no me interesa. No sé por qué tanto ataque, es muy feo que lo hagan y más cuando tú no hiciste nada", dijo al respecto.

PREFIERE BLOQUEAR

En uno de los programas de "Hoy" se ve cómo la conductora encara a una mujer que la cuestionó al respecto. Una de las razones por las que decidió bloquear los comentarios de gente con la que no se siga mutuamente es porque no quiere que su hijo, lea ese tipo de cosas.

"Hoy, a diferencia de cuando yo comenzaba y decían cosas de mí que me dolían, he aprendido a que forma parte del show, el hecho de que cierta gente te ataque me da risa, he aprendido a que no me duela. Me dolía más ver llorar a mi mamá y a mi abuelita, pero me ha hecho una mujer más fuerte y sí me he encerrado un poquito más, ya no soy tan abierta", declaró.

PRESENTA SU COLECCIÓN

Ayer Galilea presentó su colección, Latin Gal by Galilea, una serie de prendas que ha escogido para vender con la marca y que estará disponible en línea en México y estados Unidos a partir de noviembre.

Por otro lado, negó que Magda Rodríguez, productora de "Hoy", vaya a dejar la emisión.

"Yo estoy muy bien, me divierto mucho, Magda es una mujer que me sorprende, todo el tiempo está generando contenido y eso es de admirarse", declaró.

A la presentación de su colección la acompañó su esposo, Fernando Reina.

"Él de alguna manera me impulsa, es el que sabe de números, yo no, él me ayuda a aterrizar mis loqueras", comentó.

De empresaria

