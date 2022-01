Humberto Zurita se despide de su mamá

A través de un mensaje en redes sociales, Zurita compartió unas palabras sobre ella, llenas de agradecimiento, de amor, sí claro, también de dolor, pero también de luz.

"Vuela alto madre y sigue iluminando mi vida. Siempre fuiste mi luz y la esperanza perdida que a tu lado siempre encontró el camino para seguir adelante colmado de tu amor. Me enseñaste a amar y a entender que en este camino la vida sin amor no tiene sentido. Eres y serás siempre la fuerza que me lleve a encontrar un día la cara de Dios".

En la publicación también agregó.

"Vuela madre, y háblale de mí a todos mis seres amados que hoy brillan en el cielo: a mi padre, a Adela, a Roberto y a mi amada Christian. Platica con ellos y cuéntales de nosotros los que seguimos en la tierra esperando un día estar a su lado nuevamente. Solo tú, con tu fe y tu amor podrás hablar con Dios de mí, para encontrar de nuevo mi fe y mi esperanza y así, poder un día, ver la cara de Dios. 14/ 1/2022".

Este mensaje acompaña una fotografía de su madre, que aparece sonriendo, feliz, viendo a la cámara. La publicación ha recibido el cariño de muchos artistas, entre ellos Héctor Suárez Gomís, su hijo Emiliano Zurita, Latin Lover, entre otros.

En sus historias de Instagram, Zurita también compartió que su partida lo ha unido a sus hermanos nuevamente, a la familia. "tu partida nos ha permitido volvernos a reunir y es que siempre seguirás siendo nuestro principio".

El próximo 26 de febrero se cumplirán tres años del fallecimiento de Christian Bach, el gran amor de Humberto Zurita y madre de sus hijos. Otra pérdida que el actor tuvo que enfrentar.