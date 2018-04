Hugh Jackman expresa su amor por su aniversario

Hugh Jackman y su mujer Deborra-Lee llevan 22 años casados, y para celebrarlo el protagonista de Lobezno le ha dedicado a su esposa un entrañable texto que ha publicado en su cuenta de Instagram, donde el actor acumula más de 17 millones de seguidores. "Creo que en la vida debemos ver y ser vistos por las personas que consideramos más importantes. Deb, desde el primer día nosotros tuvimos eso. 22 años más tarde... eso solo es más profundo", escribía el actor. Junto al texto, Jackman ha publicado una fotografía de los dos junto al mar.

El protagonista de X-men y la productora de cine se conocieron mientras ambos trabajaban en la serie de televisión Correlli, fue amor a primera vista, tanto es así que al poco tiempo de empezar a salir se prometieron. De hecho, el actor recordaba en el programa de Ellen DeGeneres cómo fue ese primer acercamiento a la que sería su mujer: "Todo el equipo estaba enamorado de ella, y a mí me daba tanta vergüenza que estuve sin hablarle durante una semana.

Cuando me di cuenta de que no nos hablábamos me dije a mí mismo: ´Esto es una tontería´. Organicé una cena y la invité, bueno, a ella y a otras 20 personas. Cuando estábamos allí me dijo: ´¿Qué te ocurre? ¿te ha molestado algo? ¿Por qué ya no me hablas?".

Llegados a este punto Jackman no tuvo más remedio que confesarle su amor a Deborra. "Mira, me gustas pero ya lo superaré", le espetó el actor que en aquel momento tenía pareja y quiso ser honesto. Pero, para su sorpresa, la respuesta de ella fue: "Sí, tú también me gustas".

El resto ya es historia. Tras más de dos décadas juntos Jackman y Lee son una de las parejas más estables de Hollywood ¿su secreto? No pasar más de dos semanas separados, algo que, debido a los horarios y rodajes de él, en ocasiones es complicado.

Pero el protagonista de Logan siempre ha agradecido a su esposa su generosidad a la que deben gran parte de su éxito como pareja. "Mi familia y Deb se han sacrificado por mí. Soy ambicioso", reconocía el intérprete en una entrevista a la revista Who.