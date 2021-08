Hospitalizado de emergencia

Un paciente no se puede estar moviendo si está en terapia intensiva, si está aquí es porque aquí tiene que estar. Estamos satisfechos con la atención que se le brinda". Vicente Fernández Jr., hijo mayor del "Charro de Huentitán"

HERMÉTICO EL POTRILLO

Alejandro Fernández se encuentra de vuelta en México luego de unas vacaciones en Europa.

El cantante fue captado esta mañana a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México por distintos medios locales, quienes le preguntaron por la salud de su padre, pues se encuentra internado en Guadalajara, pero dijo desconocer esta noticia.

"No, no sé, no tengo idea () obviamente estamos en contacto (en la familia), pero no sé, no tengo nada de información. Yo no sé si está hospitalizado, no sé", respondió a quienes lo abordaron.

Vicente Fernández se encuentra en terapia intensiva, también llamada atención crítica, luego de su operación de cervicales.

Vicente Fernández Jr., hijo mayor del "Charro de Huetitán", reportó que su padre se recupera en el área de cuidados intensivos en un hospital en Guadalajara y que su salud marcha bien.

"Va respondiendo muy bien mi papá, estamos contentos. Es una cuestión delicada porque fue una operación delicada, fue un daño en las cervicales.

"Estamos preocupados toda la familia, no solamente mi mamá. Continúa en terapia intensiva hasta que pase a piso y pasa a piso hasta que digan los doctores", comentó antes de ingresar al nosocomio.

El actor, que atendió brevemente a la prensa antes de ver a su padre, descartó que Chente se encuentre entubado, aunque confirmó que le están suministrando oxígeno.

También reportó que los médicos no han compartido si el intérprete de "Acá entre Nos" requerirá o no otra cirugía o el traslado a otro hospital.

"No está operado de otro lugar mas que de las cervicales. Hasta ahorita no se ha dicho de otra intervención quirúrgica.