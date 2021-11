Heroísmo y honor de policías de parques

En 1971, una docena de oficiales cuidadosamente seleccionados iniciaron la evolución hacia lo que ahora es la Policía del Parque Estatal. Hoy en día, el número ha aumentado a unos 140 policías altamente capacitados.

"Estoy más que orgulloso de la dedicación y el servicio mostrado por estos valientes profesionales", dice Rodney Franklin, director de parques estatales de Texas. "La Policía de State Park se encuentra entre los oficiales más capacitados del estado. Tienen la responsabilidad fundamental de mantener seguros los lugares y paisajes más preciados y hermosos del estado para que los disfruten millones de personas. Cuando los visitantes y las comunidades lo necesitan, estos oficiales están entre los primeros en ayudar ".

Los visitantes pueden sorprenderse al conocer lo que sucede detrás de escena mientras se relajan en la seguridad de un parque estatal de Texas. A menudo confundidos con los guardabosques de Texas, los oficiales de policía de los parques estatales se ocupan de los seres humanos que se "complacen en exceso", encuentran a los que se pierden, reparten botellas de agua a los que no están preparados, prestan asistencia médica rápidamente y resuelven cualquier problema que surja de forma inesperada, todo ello sin dejar de ser un parte de la comunidad policial más grande de Texas.

"Este trabajo único puede ser exigente y difícil, pero gratificante", dice Wes Masur, jefe de policía de State Park. "Los oficiales son socorristas capacitados y capaces en entornos urbanos y silvestres, utilizando equipos especializados que incluyen vehículos de patrulla 4x4, botes, kayaks, drones, equipo de rescate de alto ángulo, UTV y ATV, bicicletas e incluso caballos".

Sin saber lo que puede traer cada día, la Policía de State Park sirve con honor, dedicación, heroísmo e incluso con un sentido del humor que a menudo es bienvenido. Nadie puede contar la historia de la Policía del Parque Estatal de Texas mejor que estos oficiales dedicados. Encuentre más de sus fascinantes historias sobre diversas tareas en todo el estado en línea en el blog de la revista.

Oficial Rick Parks

Parque estatal Lake Ray Roberts

Un día de junio, entré en un lugar de estacionamiento con un mirador con vista a la playa y al área de baño en la Unidad Isle du Bois. Mientras escaneaba, observé una cabeza que se balanceaba cerca de las boyas "No Boat" en el perímetro exterior del área de la playa para nadar (aproximadamente a 650 pies de la orilla). Un anfitrión del parque llamó desde la playa y dijo que podía escuchar a un niño gritando pidiendo ayuda desde las boyas.

Inmediatamente lanzó el dron de la Policía del Parque Estatal con el accesorio de altavoz y lo voló hacia la boya. A través del dron, pude comunicarme con él y ver que el niño de 8 años tenía un PFD del tamaño de un niño pequeño con solo los flotadores del brazo expandidos mientras se agarraba a la boya. El niño exhausto pudo saludar con la mano para señalar "sí" a una variedad de preguntas mientras yo formulaba un plan de rescate.

Su padre había comenzado a nadar desde la playa con un salvavidas; Le aseguré al chico que me quedaría con él. Ambos regresaron a la orilla sanos y salvos.

"¡Nunca nades demasiado lejos de la orilla!" fue la lección aprendida, dice un niño muy aliviado.

Parque estatal Sea Rim

Una mujer y su hijo quedaron varados en la playa McFaddin, un área remota rodeada por 58,000 acres de pantano deshabitado. A pesar de la mala recepción del celular, me comuniqué con ella por mensaje de texto y obtuve una ubicación general. Salí en un vehículo todo terreno y los encontré en su vehículo a unas tres millas de distancia.

Les di agua y ella me dijo que su esposo fue a buscar combustible la noche anterior y no había regresado. Su descripción incluía botas Doc Marten y una lata de gasolina. Una grúa vino a buscarlos y me comuniqué con U.S. Fish and Wildlife y la Guardia Costera de Estados Unidos para que me ayudaran en la búsqueda.

Conduje hasta White´s Levee, el más cercano de la zona. En la arena, encontré huellas de botas consistentes con Doc Martens. Las huellas se dirigieron hacia el Intracoastal Waterway.

Mientras la Guardia Costera y el Departamento del Sheriff desplegaban lanchas patrulleras y helicópteros, dos oficiales de Pesca y Vida Silvestre llegaron en vehículos todo terreno para ayudarme a buscar.

Seguimos las pistas de Doc Marten unas tres millas, cerca del Intracoastal Waterway, y encontramos una lata de gas en el suelo. El suelo se volvió muy áspero y fangoso, y encontré una bota Doc Marten atascada en el barro. A poca distancia, encontré la segunda bota Doc Marten atascada en el barro. Un poco más lejos, ambos calcetines.

Seguimos huellas de pies desnudos en el barro durante otras 12 millas.

Finalmente, bajaron otro dique cerca de High Island. Este dique estaba seco y sin arena, por lo que no encontramos más huellas.

Llamé a todos nuestros activos de búsqueda para barrer el área circundante.

Aproximadamente 15 minutos después, uno de los oficiales de Pesca y Vida Silvestre lo encontró. Estaba agotado, severamente deshidratado y tenía dos tobillos rotos, pero estaba vivo. Mientras esperábamos el helicóptero medivac, nos contó su historia.

Cuando llegó al primer dique, vio luces a lo lejos y pensó que había una gasolinera (solo luces de barco). Perdió sus botas, luego se rompió ambos tobillos sobre el terreno accidentado y se arrastró por el pantano boca abajo. Los helicópteros pasaron sobre él dos veces, pero estaba demasiado débil para levantarse y llamar su atención. Estaba tan sucio que se mezcló con el pantano.

Continuó para recuperarse por completo.

Oficial Tyler Deardorff

Parque estatal Sheldon Lake

Hay una gran diferencia entre la vida salvaje y el paisaje de Sheldon Lake y lo que estaba acostumbrado a ver cuando crecí en Indiana. Un día, en una patrulla de rutina con licencia de pesca, observé a una persona con un rifle apuntando a un vehículo estacionado.

No estaba seguro de si había una persona adentro. Le dije que soltara el arma y saqué mi arma de fuego. Inmediatamente lo hizo, gritando "¡Serpiente! ¡Serpiente!" y ahora apuntando con el dedo a la parte delantera del vehículo. Aseguré el arma de fuego (que resultó ser una pistola de aire comprimido) e interrogué al hombre.

Me dijo que una serpiente se había metido en su vehículo mientras estaba pescando y que ahora estaba debajo del capó. Efectivamente, una gran serpiente de rata estaba envuelta alrededor del bloque del motor. Después de algunos pinchazos y pinchazos, finalmente cayó y se deslizó.

Oficial Sheldon Kauitzsch

Parque estatal del lago Livingston

"Todos deben tener un gran trabajo, simplemente conducir y proteger a las ardillas todo el día" es el tipo de cosas que escucho decir a los visitantes del parque estatal. Algunos días, se siente así. Un día típico de otoño de 2019, decidí subirme al ATV para patrullar.

Mientras caminaba por el área de uso diurno, vi un vehículo sin permiso de entrada que conducía en sentido contrario en la carretera. Me acerqué con la intención de enviarlos por el camino correcto de regreso a la sede para obtener un permiso de entrada, pero me di cuenta de que esta no iba a ser una parada típica.

La música resonó con fuerza detrás de las ventanas cerradas y dos hombres parecían intoxicados. Al conductor le costó bajar la ventanilla y tenía una botella de whisky entre las piernas. Llegó un ayudante para respaldarme. Realizamos pruebas de sobriedad de campo y el sujeto fue arrestado por DWI.

Cuando revisé las imágenes de mi cámara más tarde, vi que un niño había salido corriendo en la carretera justo detrás de nosotros, jugando con amigos. Me di cuenta de que posiblemente habíamos evitado que ocurriera un terrible accidente. Las familias pudieron disfrutar de su estadía ya que hicimos nuestro trabajo sin previo aviso.

Mayor Douglas S. Huggins, supera sus miedos

Regiones 2 y 4

Mi primer lugar de destino fue el Parque Estatal Palo Duro Canyon, donde disfruté de la belleza del cañón, la extraordinaria historia y la diversidad de la vida silvestre. Trabajar con la vida silvestre era parte del trabajo.

Cuando era niño, me aterrorizaban las serpientes. Con la educación, superé ese miedo y los aprecié.

Una tarde, una pareja se registró en Lighthouse Cabin. Al salir para disfrutar de la vista, vieron una serpiente en el patio rocoso. Asustados, llamaron a la sede del parque.

La cabaña está ubicada en el borde del cañón. Una escalera de roca conduce desde el área de estacionamiento hasta un gran patio de roca bordeado por un muro de contención de roca. La pareja me saludó con un saludo, pero no salieron hasta que el área estuvo libre de serpientes. Señalaron una grieta en la pared de roca donde la "serpiente de cascabel" se había deslizado.

El escenario estaba listo. La pareja se asomó por la puerta principal. Me agaché, mirando la grieta a la altura de los ojos, a unos treinta centímetros de distancia.