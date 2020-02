¡Hasta las lágrimas!

El extremo derecho Jürgen Damm llegó a las lágrimas al anunciar su retiro de Tigres de la UANL, en tanto el técnico Ricardo "Tuca" Ferretti tuvo duras palabras para el jugador.

El nacido en Tuxpan, Veracruz, el 7 de noviembre de 1992, dejó claro al gerente deportivo Antonio Sancho que su decisión ya está tomada y por ello precisó en la conferencia de prensa, que ofreció hoy, que su partida no es una cuestión de dinero.

Damm vivió un momento embarazoso porque estuvo junto a al "Tuca" Ferretti, a quien le agradeció todo el apoyo, así como al club, durante estos cinco años de estancia en Tigres, y más cuando el mismo estratega lo pidió como refuerzo.

Fue durante sus palabras de agradecimiento cuando rodaron algunas lágrimas sobre sus mejillas, y también precisó que va a concluir con Tigres el presente Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Además, quiere cumplir su sueño de ganar el trofeo de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde Tigres enfrentará este miércoles al equipo salvadoreño Alianza, en juego por el pase a cuartos de final.

También tuvo autocrítica, al decir que en muchas ocasiones no estuvo a la altura de las expectativas del club y sus aficionados, y al no responder al cien por ciento ante la confianza depositada en él, mejor prefiere irse.

Por respeto a pertenecer todavía a Tigres no se atrevió a dar el nombre del equipo a donde irá, aunque de acuerdo con versiones periodísticas sería a un equipo de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Este será el quinto uniforme que Damm vista, luego que inició en Atlas y de ahí pasó a Tecos UAG, Pachuca y Tigres, además de vestir la playera de la selección mayor mexicana.

Durante la misma conferencia también se cuestionó a Ferretti y este, con su habitual estilo tajante, sin mala fe, afirmó que Tigres necesita jugadores comprometidos con la institución.

"¿Por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar en la institución?", cuestionó Ferretti ante unos ojos llorosos de Damm, al agregar "qué cantidad de jugadores quieren estar en Tigres, en Monterrey, América, Cruz Azul o Guadalajara".

Abundó que si Jürgen ya no quiere estar con Tigres, no ve ningún problema, porque si no quiere uno, pone a otro en la alineación, o trae otro futbolista. "Que Dios lo bendiga. Por mí, no hay ningún problema".