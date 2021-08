Hará Victoria respetar protocolos sanitarios

"Ahora los tianguis tienen alguna disminución de este tipo de accionar de su actividad que tienen diariamente, y también, que solamente van a poder trabajar los días jueves, viernes, sábado y domingo como ya ocurrió a principios del mes de julio", indicó el secretario municipal, César Augusto Saavedra Terán, "estamos hablando de dos semanas hasta que llegue el nuevo decreto que va a llegar a partir del día primero de septiembre".

El decreto marca una capacidad de instalación del cuarenta por ciento donde destaca que será ´Responsabilidad del Municipio del cumplimiento de esta capacidad´, así como una capacidad del treinta para visitantes, de jueves a domingo hasta las 18 horas, cada puesto deberá estar distanciado al menos 5 metros uno de otro y se prohíbe la venta a personas que no porten cubrebocas, que no se apliquen gel antibacterial y no guarden la sana distancia; sin embargo el pasado sábado, un día antes de la publicación del decreto vigente, se logró observar la desobediencia a estos protocolos.