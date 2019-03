Hará disco con duetos

Ciudad de México.

El cantautor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Armando Manzanero, cantará con los españoles Alejandro Sanz y David Bisbal en su próximo material discográfico de duetos, que pronto lanzará al mercado nacional.

Estoy terminando el disco, ya tengo grabado a Juan Luis Guerra, pero aún estoy buscando a Carlos Vives y vendrán otros que son mis amigos y si me pregunta que si urge, le voy a decir que a estas alturas para mí nada urge, saldrá cuando tenga que salir".

Sobre su enfermedad de diabetes, que tiene 40 años de padecerla, Manzanero destacó que hacer frente a padecimientos como éstos depende mucho de la actitud.

Cualquier enfermedad se combate con actitud, entre ellas la diabetes, y yo tengo tanta actitud que no le he permitido que me gane en ningún aspecto, me alimento bien, duermo bien y hago ejercicio, claro, respetando siempre los cuidados médicos señalados".