´Hambre´ de triunfo

Ciudad de México.

Abraham Ancer llega al Mayakoba Classic "con mucha hambre" de conseguir su primer título del PGA Tour, ya que lograr esa anhelada victoria en campo mexicano, sería todavía más especial.

"Me encantaría ganar en México mi primer torneo, sería increíble. Imagínense el fiestón que se daría", comenta el tamaulipeco, al término de su ronda de práctica en El Camaleón.

El tricolor está en Playa del Carmen tras su Top 15 en el Masters de Augusta, Major en el cual destacó y jugó el fin de semana en los últimos grupos. A pesar de salir el domingo por la victoria, un par de putts lo sacaron de concentración y Dustin Johnson no tuvo complicaciones para enfundarse el saco verde.

"Se sintió muy bonito recibir todo el apoyo de la gente, también me la pasé increíble. De eso se aprende bastante, ya quiero regresar en abril", continúa. "En el momento no me di cuenta, pero una semana después reaccioné de que jugué en el último grupo de un Masters, en mi debut, algo bueno e importante".

Para el Mayakoba Classic, en el cual ha competido en cinco ocasiones, reconoció que su juego no ha sido constante durante los cuatro días de torneo. Su participación más destacada fue el octavo lugar, conseguido apenas hace un año, por lo que anticipó un mejor puesto.

"Llego con mucha hambre porque sé que he estado cerca de tener la victoria. En este campo, no he jugado bien lo que puedo dar", cierra

El reynosense disputará las primeras dos rondas del Mayakoba junto a Gary Woodland y Rickie Fowler.