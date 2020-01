Hace fuerte revelación

Alfredo Adame reveló que en su juventud sufrió acoso sexual por parte de sacerdotes y una autoridad escolar.

El actor narró como dos sacerdotes y el director de una escuela en donde estudiaba intentaron tocarlo sin su consentimiento.

"Era un joven de 14 años la primera vez que me sucedió, un sacerdote se quiso pasar de listo, le tumbé tres dientes y le di 4 cachetadas.

Sobre el director de una secundaria, comentó que fue un día que se sentía enfermo del estómago y lo llevaron a la oficina del presunto agresor, de donde se tuvo que escapar.

"El director tenía en su oficina como un privado donde tenía un diván y en vez de mandarme a la enfermería me mandan ahí y llega este tipo y me empieza a tocar el estómago, me desabrocha el cinturón y me empieza a agarrar ahí y del susto brinqué, le receté un puñetazo y le metí dos patadas en la cara, me salí de su oficina...", agregó.