Hace Barcelona su primer fichaje de la temporada

El Barcelona anuncio a Arthur, su primer fichaje de la temporada 2018-19.

Por medio de un comunicado, los culés dieron a conocer que el brasileño, procedente del Gremio, costó 31 millones de euros más nueve en variables, además de firmar por las siguientes seis temporadas.

Su cláusula de rescisión es de 400 millones.

El mediocampista cuenta con 21 años y en sus títulos están una Copa de Brasil y una Copa Libertadores, ambas con Gremio.

También ha sido parte de la Selección brasileña en sus categorías Sub 17 y Sub 20, con la mayor tiene convocatorias pero no ha debutado.