Gudiño no tiene miedo de regresar

Guadalajara, Jalisco

Ya confirmado como incorporación para fortalecer al plantel de Chivas, el portero tapatío Raúl Gudiño, dijo no temer que su regreso al futbol mexicano le dificulte el volver a Europa.

"No, uno tiene que venir sin temor, eso me ha caracterizado, el no tener miedo, él no hacerme chico con los retos, al contrario, hay que aprovechar las oportunidades y pensar siempre en dar pasos grandes", declaró el portero que llega a préstamo procedente del FC Porto, aunque jugó cedido el último año en Apoel de Chipre.

Gudiño dijo no conocer personalmente a Matías Almeyda, con quien todavía no ha tenido ningún diálogo, pero admira su trayectoria y lo que le ha dado al Rebaño.

"Es un gran entrenador, al que respeto mucho. Se todo lo que ha hecho en Chivas y yo estoy a la disposición de él o de cualquier entrenador que esté en el equipo", afirmó.

El portero de 21 años presentó exámenes médicos esta mañana junto a los ex necaxistas Miguel Ponce y Mario de Luna, quienes también regresan al equipo para integrarse al Rebaño.

Al momento que terminó de hacerse los exámenes médicos, la cuenta oficial de Chivas hizo el anuncio de la llegada de Gudiño al Rebaño.