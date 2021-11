Grupos de ladrones asaltan tiendas de EU

"No hablamos de alguien que necesita dinero o comida. Estas son personas que hacen esto por una gran ganancia, y por las emociones", comentó Ben Dugan, presidente de la Coalition of Law Enforcement and Retail.

Los robos del fin de semana comenzaron en San Francisco alrededor de las 8 de la noche del viernes, cuando varias personas irrumpieron en tiendas como Louis Vuitton, Burberry y Bloomingdale´s en el área del centro y en Union Square, un lujoso distrito comercial que es popular entre los turistas y el cual estaba repleto de compradores navideños.

Testigos publicaron en redes sociales videos de la caótica escena, en la que se ve a agentes de policía que sacan por la fuerza a un sospechoso de un vehículo que lo estaba esperando, mientras otras personas corrían con mercancía en sus brazos o arrastrando maletas.

Por lo general, estas turbas son organizadas por personas locales que reclutan a elementos y los envían a robar mercancía específica que fue solicitada por organizaciones delictivas de todo el país, dijo Dugan.

Las personas que llevan a cabo los atracos reciben entre 500 y 1.000 dólares por robarse todo lo que puedan y llevarlo a los organizadores, quienes envían la mercancía a otras partes del país.

"Los jefes los organizan, les dan barretas y, en algunos casos, les alquilan vehículos o les proporcionan vías de escape o una lista de los productos que deben robar. Todo se ve muy caótico, pero en realidad está muy bien organizado", comentó Dugan.

El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que su oficina se reunió durante el fin de semana con algunos de los comerciantes, quienes le solicitaron mayor presencia policial.

"Verán muchos más (patrullajes) a partir de hoy, en las zonas de mayor actividad y de cara a la temporada del Black Friday en los centros comerciales", dijo a los reporteros el lunes durante un evento en San Francisco.

Aseguró que la Patrulla de Caminos de California redobló de inmediato sus patrullajes en las autopistas cercanas luego de los robos del fin de semana, y preguntaron a las autoridades locales cómo podían ayudar.

En julio, Newsom promulgó una ley que les permite a los fiscales presentar cargos a aquellos que trabajan con otras personas para robar mercancía. Dijo que el presupuesto estatal de este año incluyó millones de dólares para que las autoridades locales atendieran el robo a comercios minoristas y que su propuesta presupuestaria para enero incluirá un "incremento exponencial de apoyo para ayudar a ciudades y condados".

"Van tres veces que se meten a mis negocios este año", manifestó Newsom, quien posee dos tiendas de vinos en San Francisco. "No tengo ninguna empatía ni me agradan estos sujetos, deben rendir cuentas".

La semana pasada, 14 sospechosos entraron en una tienda Louis Vuitton en Oak Brook, un suburbio de Chicago, sacaron grandes bolsas de plástico de sus abrigos y las llenaron de ropa y otros artículos, robando más de 120.000 dólares en mercancía, dijo la policía.

La astucia y mala fe de unos ladrones en Estados Unidos les permitieron asaltar una tienda Louis Vuitton en un minuto, haciéndose con más de 100 mil dólares en mercancía de la marca.

El suceso ocurrió en una tienda departamental de Oak Brook Center Mall el pasado miércoles a las 3:30 de la tarde. Gracias a una cámara de seguridad se logró filmar toda la operación de los asaltantes, quienes entraron al lugar para llevarse todo lo que estuviera a su alcance.

SE LLEVAN TODO LO QUE PUDIERON

Todo el robo ocurrió durante las horas laborales de la boutique, mientras algunos otros clientes se hacían a un lado para evitar ser objeto de las agresiones de los delincuentes.

Alrededor de 14 personas de esta banda se llevaron todo lo que pudieron para luego escapar en 3 vehículos. Bolsos, accesorios y objetos varios fueron sustraídos por la banda de asaltantes, quienes salieron del centro comercial cargando su botín en bolsas para la basura.

El jefe de la policía de Oak Brook, James Kruger, indicó estar investigando ya el crimen llevado a cabo en la tienda departamental de Louis Vuitton.

"Una vez que entraron a la tienda, sacaron las bolsas de sus abrigos y comenzaron a llenarlas de mercancía." comentó James Kruguer. James confirmó la información sobre los tres vehículos utilizados para escapar, siguiendo esta pista para dar con los responsables.