Goza de un merecido descanso

Ciudad de México.

Tras giras ininterrumpidas con sus dos volúmenes de Musas, Natalia Lafourcade ahora goza del descanso, que asegura la llenará de inspiración y le dará oportunidad de ampliar su panorama para ofrecer cosas nuevas.

"Me estoy dando chance de ver el trabajo de otros y absorber el mundo porque hay que hacerlo para crecer, evolucionar y regalar cosas buenas como artista. Si no, al menos en mi caso, me voy a encajonar haciendo lo mismo y no me gustaría.

"El descanso ha sido delicioso y precioso, un tiempo muy mío para estar con los míos en mi casa, viajar, darme tiempo, realmente para descansar un poco. Venía sin parar y ya lo necesitaba muchísimo, estoy muy contenta", compartió Lafourcade en entrevista.

PEQUEÑA

GIRA

Aunque hace una semana la intérprete de temas como "Hasta la Raíz" y "Mexicana Hermosa" anunció una pequeña gira de 14 fechas en Estados Unidos en julio, septiembre y octubre, descartó que tenga intenciones de volver por completo a los escenarios próximamente.

La veracruzana todavía tiene deudas pendientes consigo misma que no quiere desatender antes de volver, como gozar de momentos como la función de Chicuarotes en Xochimilco a la que asistió el martes.

"Voy a prolongar un poco este tiempo, no sé hasta cuándo, pero por ahora tengo esta girita que viene muy bien para recordar el escenario y reconectar con el público, la música. ¡Me falta hacer muchísimas cosas!

A VIAJAR

"Todavía tengo deseos de viajar, estar conmigo, escribir y vivir momentos como estar aquí (en Xochimilco) y compartir con Gael (García), amigos y gente que quiero. Antes no tenía el chance de hacer este tipo de cosas, siempre me invitaban a eventos y nunca podía asistir", recordó.

Lafourcade disfruta de volver a ensayar para su tour, pues si bien nunca ha estado alejada de su guitarra, no había tocado las canciones de la gira en meses, ni tampoco tiene en mente lanzar nuevo material pronto.

"Siempre que estoy ociosa me pongo a componer, pero no tengo planes de grabar un disco por ahora, o al menos no de liberarlo.

"Hay tiempos para todo, se trata de hacer un equilibrio y siento que eso es lo que hay que buscar nada más. El escenario es mi casa, el lugar donde más disfruto ser y compartir", puntualizó.