Gana niño tampiqueño mundial de aritmética. Certamen celebrado en China

Tampico, Tam.- El niño Gustavo Antonio García Salazar obtuvo por tercera ocasión el campeonato mundial de aritmética realizado en la República Popular, de China en el cual no tuvo error alguno, contestando atinadamente a todos los cuestionamientos y en tiempo récord.

Apenas cuenta con ocho años de edad y ya es tricampeón mundial de cálculo.

Sus padres, Jacqueline Salazar Luque y Gustavo García García, viajaron con él al país oriental.

Este domingo al mediodía el gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, felicitó al niño genio tampiqueño.

Participaron alrededor de 700 niños de 16 países, de entre 5 a 13 años de edad.

Gustavo Antonio representó a México y a la escuela de nivel avanzado Aloha Mental Arithmetic en Guangzhou, China.

El 13 de septiembre de 2017 logró su primer triunfo en Malasia, luego de ingresar hacía unos meses a la escuela Aloha de Tampico, en donde se practica el ábaco japonés.

El segundo triunfo lo obtuvo en Rusia y este fin de semana lo obtuvo en China.

El niño "calculadora", como le conocen, estudia el tercer grado en la escuela privada Instituto Cultural Tampico.

Gustavito comentó ante su triunfo: "me siento muy feliz y orgulloso de llevar de nuevo una copa a mi México... Me costó mucho trabajo, pero lo hice y la llevo a mi país... Esto es un sueño, aún no me la creo".

TUIT. En su red social el mandatario estatal felicitó al pequeño.