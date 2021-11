Futbolista, seductor... y hasta actor

Virtuoso, galán y hasta actor... es Héctor "Bambino" Veira.

Él mismo reconoce que le ganó la fiesta en su carrera como futbolista, con la que jugó en clubes de Argentina, México, Guatemala, España, Brasil, Chile y Bolivia.

Sus anécdotas traen una sonrisa al rostro como cuando compartió créditos al lado de John Wayne o cuando compartió la cancha del Azteca con un portero enfiestado.

ARQUERO BORRACHO

"En un partido con el Laguna contra el América, el entrenador (José) Moncebáez (QEPD) pálido, me dice: ´Curi, el arquero titular no puede jugar´, y le digo ´tiene que jugar´, me responde: ´no puede´. Voy con Blas, abrimos la puerta de su cuarto y tenía 30 botellas de cerveza, lo metimos a la ducha para hacerlo reaccionar. Lo subimos al micro y se dormía, para ir a la cancha lo tuvimos que subir entre 14 por las escaleras. A los 20 segundos, tiro de esquina en contra, y me dice Blas: ´¿de qué lado nos tiran?´ Perdimos 5-0".

SU PASIÓN: EL CINE

"Conocí a John Wayne (QEPD) trabajando de extra (como pistolero mexicano) en la película "Big Jake". Yo jugaba en México en Torreón, salió en los diarios que buscaban extras para la película, imagínate cuando vi que venía él y Raquel Welch. Entrené por la mañana (con el Laguna) y me fui a Laredo a filmar a la tarde. Era un tipo impresionante, lo quise saludar y le fui a tocar la puerta, me la cerró, de nuevo le toco y otra vez me la cierra, total que le dije a un amigo: ´vámonos, éste me conoce de actor, pero no de civil".

LA ENFERMERA ARDIENTE

"Sufrí una fractura de tibia y me llevan al sanatorio. El médico es que estuviera tranquilo porque la fractura no era expuesta. Llegó un momento en que fue un quilombo periodístico, y me manda a un hotel para seguir la curación. Le digo al doctor que tenía una enfermera que se llamaba Chiche, una hermosura. Me curaba por la mañana y después me destrozaba. El doctor me ponía el termómetro y tenía yo 39 grados. Me llevaron de vuelta al hospital, y le dije al doctor que ya no fuera Chiche porque no me iba a recuperar jamás".

CACHETADA A YASHIN

"(Lev) Yashin (QEPD) era uno de los mejores arqueros del mundo, jugábamos (con San Lorenzo) contra el Dinamo de Moscú, no le podíamos hacer un gol, las agarraba todas, no le queríamos patear más al arco, éramos una vergüenza. Entonces, nos toca un tiro libre directo, y le digo al ´Loco´ (Narciso) Doval (QEPD): ´ve y dale una bofetada o dale un bife porque si no, no le podemos hacer un gol´, y va y le da una cachetada, le pego yo de zurda y gol para San Lorenzo. ¡Le dio un cachetazo el ´Loco´! Igual el árbitro no vio nada".

CAÍDA ANTE EL ´BUITRE´

"En la cancha de Cádiz la platea estaba pegadita, el lateral derecho se llamaba Raúl, y su padre estaba en la tribuna. Jugábamos contra el Real Madrid, y le dije: ´no te hagas el vivo porque están Butragueño y Michel, no la empieces a pisar, ojo que nos van a matar´. Entra Raúl, la pisa para acá, para allá, llega Butragueño y pega en el palo, y le grito: ´¡Raúl! ¿Qué te dije? ¡Al otro campo!´ Y otra vez la pisa, pim, pum, pam, se la roba Michel y 1-0. Se levanta el padre y le dice: ´Tú no la puedes pisar ni con un camión´".