Fundador de Led Zeppelin, llega a sus 71 años de edad

Hace 71 años nació Robert Plant, músico y cantante británico que trascendió en la música como miembro fundador de una de las bandas icónicas de hard rock: Led Zeppelin.

Conocido como el "Dios dorado", Plant se interesó en el canto desde la adolescencia, aunque sus padres querían que estudiara finanzas, pero a los 16 años dejó su casa para dedicarse a la música.

Nacido el 20 de agosto de 1948 en West Bromwich, Staffordshire, Inglaterra, el cantante integró diversas bandas, aunque sin éxito, sin embargo, a los 19 años el destino lo pondría en el camino del guitarrista Jimmy Page.

En 1968, Robert y Jimmy junto con el bajista John Paul Jones y el baterista John Bonham se reunen y descubren su afinidad musical y de esta manera dan forma a la famosa agrupación que se desintegró en 1980.

Led Zeppelin llenó los foros más grandes del mundo, grabó nueve álbumes desde su creación hasta 1979 y vendió más de 300 millones de discos.

Stairway to heaven, Good times, bad times, In the evening, All my love, The rain song y Ramble on, fueron algunos de los éxitos que posicionaron a Plant como una de las voces más emblemáticas del rock.

Pensó en el retiro tras muerte de su hijo

Tres años antes de la disolución de la banda, el vocalista de melena rizada pasaba por una de las tragedias más grandes de su vida, la pérdida de su hijo de cinco años a causa de una infección viral.

Destrozado por este acontecimiento, pensó en el retiro, sin embargo, sus compañeros lo convencieron de seguir, aunque se tomó un descanso. Después llegó la muerte de su baterista John Bonhman por exceso de consumo de alcohol.

Luego de esto, en 1980 la banda se disolvió dejando un gran legado en la música; en diversas ocasiones, los integrantes restantes se reunieron y en 1995 la agrupación entró al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Después de Led Zepellin

Robert Plant busca brillar como solista y retoma su carrera en 1982 con el disco Pictures at eleven, y su relación laboral continúa con integrantes de Led Zepellin al lanzar dos álbumes con el guitarrista Jimmy Page: The Honeydrippers: Volume One (1984), y No Quarter (1994).

Asimismo, publicó The Principle of Moments (1983) y su inquietud fue formar una nueva banda con la que lanzó los discos Now and Zen (1988) y Manic Nirvana. En 1992, Plant cantó en el concierto de tributo a Freddie Mercury.

Siguió con su carrera de solista imprimiendo su sello musical en cada trabajo, se reunió en ciertas ocasiones especiales con Page, y hasta con Jones. Las últimas bandas en las que participó son The Priory Of Brion y Strange Sentation.