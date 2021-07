Fuera de agenda legislativa sustitución del gobernador

Luego de que el miércoles trascendió que la Fiscalía General de la República habría conseguido que un juez federal girara una orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Peña Flores, dijo desconocer sobre el asunto y dudó que esta siquiera exista.

"Nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de que exista esa orden de aprehensión", señaló que fueron figuras nacionales como el senador Ricardo Monreal Ávila y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quienes habrían dado a conocer la noticia, "pero sin embargo en este momento no la hemos visto, ni siquiera la he visto publicada yo no sé si en realidad exista".

Peña Flores se remitió a la declaratoria del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien desechó la controversia constitucional enviada por la LXIV Legislatura tamaulipeca, aunque manteniendo el fuero constitucional de García Cabeza de Vaca según el acuerdo aprobado por los diputados locales el 30 de abril pasado.

"El ministro resolvió siendo coincidente su opinión a lo que aquí el Congreso estatal, Libre y Soberano de Tamaulipas, hemos nosotros determinado, me parece que no ha lugar a confusión y me parece que como ciudadanos tamaulipecos y ciudadanos de nuestro país somos un país de leyes, un país de Derecho".