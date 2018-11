Fue 'Piojo' Alvarado víctima del Pacto

Ciudad de México

Hasta Roberto Alvarado fue víctima del Pacto de Caballeros.

Una de las promesas de la Selección Mexicana y figura de Cruz Azul en este Apertura 2018 aplaudió que la investigación de la Cofece se enfoque a la erradicación de dicho pacto, pues hasta él lo sufrió.

"Es muy bueno, la verdad es que a mí me pasó eso cuando estaba en Celaya, y me fui a Necaxa, por el Pacto de Caballeros no me pude quedar.

Es bueno que se hagan ese tipo de cosas porque hay muchos jugadores que por lo mismo quedan sin jugar y si se quita tendrán más oportunidades para estar en otros equipos", explicó el "Piojo" este jueves en conferencia.

"Yo tenía 15 años cuando me pasó, nadie se me acercó y por temas del Pacto de Caballeros tuve que regresar a Celaya y me hizo bien porque pude brincar a Primera División, al final de cuentas son experiencias que se quedan".

El volante estuvo con los Rayos pero no logró quedarse, para después realizar algunas pruebas en Inglaterra antes de volver al Celaya y finalmente sumarse a la Primera División con el Pachuca, que después lo daría al Necaxa, ya en el Máximo Circuito.

Alvarado reveló que conoce compañeros que vieron truncada su carrera por dicho pacto.

"Me ha tocado estar con compañeros que por el Pacto de Caballeros dejan de jugar, por eso es muy bueno que se esté investigando el Pacto. A muchos les han cortado la carrera y esperemos que se quite", agregó.