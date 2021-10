Frustran recortes de 4T a la cultura y la ciencia

El actor Sergio Mayer, por ejemplo, diputado morenista que presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía, fue incapaz de cumplirle al gremio de detener el decremento inercial de recursos federales para el sector, que además sufrió el acaparamiento del 25 por ciento del gasto por el Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, hecho que la comisión quiso remediar, sin éxito.

"Ahí no se entregan buenas cuentas porque no hubo disposición del Poder Ejecutivo. El Legislativo puede hacer su trabajo, puede hacer mesas, foros, puntos de acuerdo y demás, pero si el Ejecutivo está cerrado y no le sigue, ocurre lo que ha ocurrido aquí, es decir, nada", juzga Carlos Lara, especialista en gestión cultural.

Ante los efectos de la pandemia, Mayer tampoco pudo pasar un paquete legislativo de apoyos.

En el sector científico, el panorama, igualmente, no fue halagador. Marivel Solís, también morenista, presidió la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde donde vio pasar, por instrucciones del Ejecutivo, la extinción de un centenar de fideicomisos del sector, extirpando valiosos mecanismos de financiamiento a científicos de todo el País.

En Cultura...

-Se registró de 2018 a 2019 un decrecimiento presupuestal de 13 mil 414 millones de pesos a 12 mil 895 millones.

-Y en 2020 y 2021 los presupuestos, de 13 mil 517 millones y 13 mil 985 millones, respectivamente, apenas remontaron la inflación, aunque el mega proyecto Chapultepec se perfila para acaparar en 2022, por segundo año consecutivo, 25 por ciento de los recursos.

En Ciencia...

-Se extinguieron 91 fideicomisos, incluyendo 26 de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt.