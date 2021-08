Fortalece Gobierno Estatal infraestructura en municipios

Ciudad Victoria, Tam.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que el programa estatal de pavimentaciones en municipios se mantendrá vigente lo que resta del año y el siguiente, a fin de continuar fortaleciendo la infraestructura urbana en todas las regiones de Tamaulipas.

"Estamos pavimentado los principales lugares, ciudades y colonias que durante décadas estuvieron olvidadas y no se habían pavimentado, nuestra ciudad capital no es la excepción, son calles con puro concreto hidráulico, lo hicimos en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, la Zona Conurbada, seguiremos con este programa porque es una de las principales demandas que se tiene, si bien es cierto que es una obligación que tienen los gobiernos municipales también es cierto que muchas veces no cuentan con los suficientes recursos y especialmente con todos los recortes que se han tenido, es ahí donde estamos metiendo el hombro para poder solventar esta que es una de las principales necesidades, demandas y exigencias de las familias", señaló.