Fórmula del éxito

La máxima gira de golf femenil ha tenido en la golfista mexicana una de las principales exponentes. Gaby lo tiene claro y lo comparte en entrevista con Grupo REFORMA: su nombre se ha ganado un lugar en la élite gracias a la disciplina y dedicación que ha puesto a su carrera desde su debut en 2016.

"Yo soy una jugadora diseñada por trabajo, todo el éxito que pueda tener en mi carrera es gracias al trabajo.

"Algunas jugadoras tienen un swing muy bonito y eso les ayuda para jugar bien, pero yo lo tengo muy claro: si no trabajo, no juego bien. Para mí el trabajo y la práctica son las herramientas clave para mi éxito", confesó.

López ha disputado tres torneos en el inicio de esta temporada 2022 de la LPGA, superando el corte en dos de ellos, además de haber logrado un tercer lugar en el Torneo de Campeonas

"Ha sido un inicio de temporada muy sólido. Con Horacio (Morales, entrenador) nos enfocamos mucho en mover mi cuerpo mejor, muchas veces nos creemos que está todo en el bastón, pero hay otros detalles igual de importantes.

"Biomecánicamente puse mucho énfasis, además me puse más fuerte en el gimnasio, me enfoqué en mi cuerpo para poder hacerlo mejor", aseguró Gaby.

YA ARMÓ EL ´TEAM LÓPEZ´

Gaby jugará esta nueva temporada con el "Equipo López" completo.

La golfista mexicana no solo renovó su juego para esta temporada, sino que optó por un cambio total, al sumar al español Carlos López como su nuevo caddie.

"Me gustan los cambios y ahora voy a trabajar con Carlos. Ahora sí podemos decir que es el ´team López´ completo. Me han hecho bromas, pero no es mi hermano, es un amigo mío de hace mucho tiempo, el año pasado me caddeó una semana, pero ahora ya oficialmente está conmigo", explicó.

La decisión de Gaby es importante, toda vez que su anterior caddie era Álvaro Alonso, con quien logró las dos victorias que posee en su carrera en la LPGA (Blue Bay en 2018 y Torneo de Campeonas 2020), pero ella misma reconoció que es una evolución positiva para lo que viene.

"Lo que viví con Álvaro es algo súper especial, aportó mucho a mi carrera, todas las vivencias y experiencias ahí se van a quedar. Pero también tengo claro que estoy lista para otro cambio.

"Con Carlos me he adaptado muy bien, me ayuda bastante su paz, su forma de trabajar en el campo, que es muy sereno, eso me ayuda mucho en momentos claves", reconoció.