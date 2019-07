Firma AMLO: no se reelegirá

Ciudad de México.

El miércoles lo prometió y este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público su compromiso de no intentar la reelección: estaré "hasta el 2024 si el pueblo quiere y me lo permite la ciencia, la naturaleza y el creador", dijo.

La firma ocurrió durante su conferencia matutina y en presencia del fedatario Rafael Coello Santos, notario 30 en la Ciudad de México, quien, según el ejecutivo, "no cobró" honorarios por dicho servicio legal. "Puede ser que lo multen, pero..." dijo, y soltó una risa discreta.

El tabasqueño citó la frase de Francisco I. Madero: "Sufragio efectivo, no reelección", y dijo que le agregaría "otro compromiso para que se serenen, se tranquilicen los conservadores: sufragio efectivo, no reelección y no corrupción".

La firma, explicó, es "certificar lo del escrito para que públicamente vuelva a quedar de manifiesto que no es mi propósito la reelección".

López Obrador recordó su iniciativa para que el Congreso de la Unión apruebe la figura de revocación de mandato para que en el año 2021 se le pueda preguntar a los mexicanos si quieren que siga en la Presidencia o que renuncie.

"Eso, si hace falta también, se certifica ante notario público. Ya envié la iniciativa de reforma constitucional y los opositores conservadores no han querido aprobar la iniciativa", reprochó.

De paso, envió un mensaje a sus opositores:

"A los conservadores, decirles que no nos comparen. Hay una historia breve, importante. Que se conozca o se refresque: Porfirio Díaz, que al final de cuentas es el ídolo, el guía del conservadurismo actual de los intelectuales orgánicos del régimen".

Se refirió a las dos veces que, según su interpretación, el general oaxaqueño intentó derrocar a los gobiernos de Benito Juárez con la revuelta conocida como "Rebelión de la Noria", y al de Sebastián Lerdo de Tejada, con el "Plan de Tuxtepec".

Luego, López Obrador reiteró:

"Soy maderista y creo en el sufragio efectivo, no reelección. Y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia. Tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores... Bienvenida la polémica, el debate, nada más que no les voy a dar el gusto de que me comparen con sus ídolos, eso sí calienta. Nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático".

Un reportero le recordó que Enrique Peña Nieto también firmó sus compromisos ante notario público al iniciar su periodo presidencial, a lo que el actual mandatario le contestó tajante: "Más respeto".