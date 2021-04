Festival de Música Electroacústica

Este Festival tiene como propósito ofrecer un espacio de intercambio sonoro además de ser una plataforma para difundir la creación y la escucha de la música electroacústica en sus diferentes modalidades y formatos.

Noticia Relacionada Asesina a golpes a hijastro de 4 años

PIEZAS PRESENTADAS

Se presentaron dos piezas compuestas por Omar Rojas Ruiz, quien contó con la colaboración de José Avilez Cruz en la pieza "La Verónica" tocando la guitarra eléctrica y de Ánuar Zúñiga Naime quien es el autor de los poemas en la pieza "Karma – Manual de Usuario"

"La Verónica" – Paisaje urbano num. 7

Durante los últimos años he sentido una gran fascinación por la doble connotación en el significado de los nombres que doy a mis obras; en el caso particular de "La Verónica" esta obra pude bien hacer referencia al episodio propio de los llamados Evangelios Apócrifos en el que durante el Viacrusis una mujer con dicho nombre extiende su manto Jesucristo para lavar la sangre y el sudor de su frente, quedando así milagrosamente impreso el rostro en la tela. A decir verdad, este fue un significado que para mí adquirió la obra una vez que estaba en proceso y que si bien tuvo un impacto considerable en la estética de la misma, en realidad este título originalmente hacía referencia a la colonia (Verónica) Anzures de la Ciudad de México.

La idea de hacer un retrato auditivo de la Colonia Anzures surge de la colaboración con el guitarrista bajacaliforniano José Avilez, a quien está dedicada la obra. Durante las conversaciones previas al desarrollo del proyecto, le extendí la invitación a José a formar parte de mi proyecto de 16 Paisajes urbanos, los cuales son obras evocativas de las hoy alcaldías de la CDMX que llevo trabajando desde hace aproximadamente dos años. En el caso particular de "La Verónica", este es el paisaje urbano correspondiente a la alcaldía Miguél Hidalgo, el cual me dí a la tarea de vincularlo con la imagen de alto desarrollo económico y tecnológico de la zona, aunque también cuidando mucho el misterio y misticismo del pasaje evangélico que enriquece la doble connotación de la pieza. Como dato curioso, la guitarra de la obra fue grabada en el estudio de Román Manríquez en Tijuana, aunque esta también incluye algunas grabaciones propias de la Colnia Anzures en la CDMX y otras efectuadas en la República Checa, en donde la versión final fue producida.

KARMA – MANUAL DE USUARIO TEXTOS DE ANUAR ZÚÑIGA MÚSICA DE OMAR ROJAS

El mundo está lleno de pequeñas advertencias, símbolos y letreros que nos advierten sobre las consecuencias de estacionar en un lugar prohibido, consumir cierta medicina, encender un cigarro, destapar una botella, transitar en sentido contrario, conducir y revisar el celular, no utilizar el cinturón de seguridad, etc. El mundo es un instructivo detallado del karma. Una constante advertencia del precio que habremos de pagar a futuro a cambio de tomar ciertas decisiones. Karma: manual del usuario es un proyecto de música, poesía y multimedia que busca intervenir esas pequeñas advertencias, disclaimers, prohibiciones, y contraindicaciones que marcan los límites de lo correcto. La suma de estos elementos proponen una nueva manera de dialogar con estos símbolos para crear otra forma de experiencia sensible.

La finalidad de Karma: manual del usuario, es experimentar con el enfrentamiento de los elementos que marcan la frontera de la realidad: los letreros de no estacionarse, los legales de los productos de consumo diario y las contraindicaciones desde una perspectiva auto referencial, retomando su propia esté;ca para después intervenirlos a través de la poesía, la música y otros elementos escénicos y visuales.

TODOS INVITADOS

Les invitamos a escuchar las piezas en el Facebook de Núcleo Espacio, donde están disponibles para su escucha. Sigan nuestras redes sociales para que se enteren de nuestras siguientes actividades. Para más información escribir al correo: nucleoespacio@gmail.com