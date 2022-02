Festeja Omar Apollo al triple

"Vivimos tiempos muy extraños con el paro mundial que significó la pandemia, y si bien regresé a tocar desde el año pasado, pienso que ya este año nos vamos con todo. Por eso dejé de hacerme expectativas, por eso dejé de obsesionarme con el futuro. Ya mejor disfruto todo lo que viene a corto plazo y con eso me entretengo", dijo el músico en enlace telefónico desde Indiana, Estados Unidos.

Apolonio, como el nombre de su disco debut que editó en el 2020, es su segundo nombre y es como lo llaman la mayoría de sus amigos y sus familiares.

Hijo de padres tapatíos, nacido en Hobart hace 24 años, el artista comparte que sus géneros predilectos son el R&B y el soul, ritmos con los que se dio a conocer en sus dos primeros EPs, Stereo (2018) y Friends (2019). Y ni el reguetón, ni el grupero, ni el rap o el hip hop, lograron seducirlo.

"Juan Gabriel siempre será la mejor influencia en mi vida, es alguien que me enseñó sobre emociones, interpretación, presencia y sentimiento, sus letras eran muy claras y sabía cómo concertar una idea. Para mis discos anteriores, y para mi nuevo disco, siempre lo he tenido presente", admitió el músico.

Omar Apollo tiene fecha firmada para aparecer en el Coachella Valley Music and Arts Festival, que se efectuará entre el 15 y 24 de abril en Indio, California. Lo mismo que para el 31 de mayo en el Auditorio BB, en la capital del País.

"Lo que más me gusta es tocar en vivo, y donde sea, me sentiré bien y me acomodaré bien. Ahí estaré dándolo todo.

"El cartel de Coachella me parece muy significativo, emblemático, es una señal de que todo se ha transformado. Refleja la actualidad de hoy en día, porque escuchas una canción de pop, luego de una rock, luego una de soul. Ya no es sólo rock.", observó el cantautor y productor musical.

También compartió que le emociona la idea de poder ver como espectador a Ye (Kanye West), Doja Cat y Damian Lazarus.

Acaba de lanzar "Invincible", junto con Daniel Caesar, como tercer sencillo de Ivory, álbum que verá la luz el 8 de abril en plataformas y formato físico.

El videoclip fue dirigido por Stillz y diseñado por el artista visual costarricense Andrés Gudiño. La historia revela una situación de fantasía romántica con una pareja enmascarada. Antes sonó con "Bad Life", que grabó con Kali Uchis, y con "Go Away".

"El disco es un manifiesto de mi proceso de evolución y de mi progreso como músico. Sólo vienen dos colaboraciones, la de Kali y la de Daniel.

"Disfruté enormemente la canción con Kali. Ella es como mi hermana, mi gran amiga, es genial hacer música para y con tus amigos, como lo son los dos", expresó el nominado a dos Latin Grammy por su colaboración con C. Tangana en "Te Olvidaste".

ASÍ LO DIJO

"'Ivory' es lo mejor que he hecho porque refleja mi evolución, lo presento en el tour, y será una forma muy personal de acercarme a mi público. Tiene muchos de los sentimientos universales: amor, decepción, intuición, ilusión".

Omar Apollo, cantautor.