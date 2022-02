Festeja con su amor en Instagram

Perroni organizó en la que además de la decoración, sorprendió la presencia de mariachi. "¡El mejor cumpleaños de mi vida! Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, los abrazo fuerte y bendigo.

-Tienes 41?

-"No, ya no tengo esos cuarenta y uno, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo @maiteperroni"", escribió.

Tovar en su cuenta de Instagram.

Una de las respuestas de la publicación fue de la actriz y cantante.

"Te amo con mi vida entera. Tu plenitud es mi mayor alegría".

Andrés Tovar es productor de la revista matutina "Sale el Sol", mientras que Perroni acaba de estrenar en Netflix la segunda temporada de la serie "Oscuro Deseo".