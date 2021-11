Falta personal en cárceles; oficiales renuncian por COVID

En un "buen día", dijo a los legisladores, tenía tal vez seis o siete agentes para supervisar a unas 1,200 personas. Dijo que recientemente le habían asignado para cuidar a 400 prisioneros él solo. No había suficientes enfermeras para brindar atención médica.

"Todos los oficiales ... desprecian absolutamente trabajar allí", dijo el oficial, que no dio su nombre por temor a represalias.

En Texas, Lance Lowry renunció después de 20 años como oficial de correccionales para convertirse en camionero de larga distancia porque ya no podía soportar el trabajo. Ver a sus amigos y compañeros de trabajo morir a causa del COVID-19, junto con el apoyo cada vez menor de sus superiores, lo agobiaba.

"Me hubiera gustado quedarme hasta los 50", dijo Lowry, de 48 años. "Pero la pandemia cambió eso".

La escasez de personal ha sido durante mucho tiempo un desafío para las agencias penitenciarias, dada la baja remuneración y la naturaleza extenuante del trabajo. Pero la pandemia de coronavirus, y su impacto en el mercado laboral, ha llevado a muchos sistemas correccionales a la crisis. Los oficiales se están jubilando y renunciando en masa, mientras que los oficiales luchan por reclutar nuevos empleados. Y algunas cárceles cuya población disminuyó durante la pandemia han visto aumentar su número nuevamente, agravando el problema.

No hay nada que empuje a los empleados de prisiones a salir en grandes cantidades ahora. Algunos se están yendo en busca de nuevas oportunidades a medida que se contratan más lugares. Betsey Stevenson, economista de la Universidad de Michigan, señaló el mayor riesgo de COVID-19 para las personas que trabajan en las cárceles.

"Cuando los trabajos se vuelven más riesgosos, se vuelve más difícil atraer trabajadores", escribió en un correo electrónico. "Al no proteger a los prisioneros de COVID, el sistema de justicia penal no solo creó un riesgo injusto de enfermedad grave y muerte para los encarcelados, sino que el mayor riesgo de COVID para los empleados sin duda ha contribuido a la escasez de personal".

Los sindicatos que representan a los funcionarios de prisiones en estados como Massachusetts y California y a nivel federal también afirman que los mandatos de vacunas expulsarán a los empleados no vacunados y exacerbarán la falta de personal, aunque no está claro qué impacto tendrán esas reglas.

"Hay docenas de razones para irse y muy pocas para quedarse", dijo Brian Dawe, director nacional de One Voice United, una organización sin fines de lucro que apoya a los oficiales penitenciarios. "Falta de personal, salarios bajos, prestaciones deficientes, condiciones de trabajo horrendas. ... Los oficiales y sus familias en muchas jurisdicciones han tenido suficiente ".

Los empleadores, desde las empresas constructoras hasta los restaurantes, tienen dificultades para contratar y retener personas. Casi el 3% de los trabajadores estadounidenses, 4,3 millones, renunciaron a sus trabajos en agosto, según nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Pero lo que está en juego es mayor en las cárceles, donde tener menos guardias significa condiciones significativamente más peligrosas para las personas encarceladas. Y para los oficiales que se quedaron atrás, el empeoramiento de la escasez ha hecho insoportable un trabajo ya difícil, dicen muchos.

En Georgia, algunas cárceles registran tasas de vacantes de hasta el 70%. En Nebraska, las horas extra se han cuadriplicado desde 2010, ya que menos oficiales se ven obligados a trabajar más horas. Florida ha cerrado temporalmente tres prisiones de más de 140 debido a la falta de personal, y las tasas de vacantes casi se han duplicado en el último año. Y en las cárceles federales de todo el país, los guardias hacen piquetes frente a sus instalaciones por falta de personal, mientras que todos, desde los maestros de la prisión hasta los dentistas, son detenidos para cubrir los turnos de seguridad. En las últimas semanas, reporteros de The Marshall Project y The Associated Press han hablado con trabajadores, funcionarios, abogados y personas encarceladas en más de una docena de sistemas penitenciarios para comprender las consecuencias de la escasez de personal.

La Oficina Federal de Prisiones dice que alrededor del 93% de sus puestos de guardia de primera línea están ocupados, con poco más de 1,000 vacantes, aunque los trabajadores en muchas cárceles dicen que están sintiendo el apuro cuando otros son reclutados para reemplazar a los oficiales desaparecidos.

Cuando se le preguntó la semana pasada en una audiencia en el Senado de los EE. UU. Sobre la dotación de personal de las prisiones federales, el fiscal general Merrick Garland dijo: "Estoy de acuerdo en que este es un problema grave en la Oficina de Prisiones".

Garland le dijo al Comité Judicial del Senado que la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco estaba trabajando con la oficina para abordar los problemas de personal.

Dentro de las cárceles, la creciente escasez significa un aumento de los encierros. Las restricciones que podrían haber comenzado como una forma de detener la propagación de COVID-19 han continuado porque no hay suficientes guardias para supervisar las actividades. Algunas personas encarceladas dicen que no pueden tomar clases, participar en sesiones de terapia de grupo o incluso hacer ejercicio en el patio de recreo o tomar una ducha. Eso puede obligar a la población en general a un confinamiento solitario de facto, y a los que ya están en segregación a un encierro casi total.

"Si nos recuperamos una vez a la semana, será una buena semana", dijo Anthony Haynes, que se encuentra en el corredor de la muerte de Texas en una unidad que apenas cuenta con la mitad de personal. "No siempre nos duchamos".

Un portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas no respondió a los reclamos de Haynes, pero reconoció que la dotación de personal es un desafío en las prisiones de Texas.

"Antes de COVID-19, la dotación de personal se veía afectada con frecuencia por los aumentos repentinos de la economía y las oportunidades de empleo en competencia", dijo el portavoz Robert Hurst en un correo electrónico. "La pandemia ha agravado estos problemas. También reconocemos que el trabajo del oficial correccional es uno de los más difíciles en todo el gobierno estatal ". Añadió que Texas ha cerrado seis de sus más de 100 instalaciones en el último año debido a problemas de personal.

Kansas ha recortado la capacitación laboral y ha reducido la supervisión de las personas después de su liberación. Dos tercios de los hombres en las cárceles de Nebraska no pueden recibir visitas los fines de semana, cuando la mayoría de las familias pueden viajar libremente, debido a la falta de personal

El Dr. Homer Venters, ex director médico del sistema carcelario en la ciudad de Nueva York, inspecciona las condiciones en las cárceles de todo el país para casos judiciales. La falta de personal conducirá a un aumento de las muertes prevenibles en las cárceles, dijo, a medida que la calidad de la atención alcance nuevos mínimos.

"Las cosas están mucho peor tras las rejas ahora de lo que han sido durante mucho tiempo", dijo Venters. "Hay tanto personal que se ha ido. Eso significa que los servicios clínicos básicos, como llegar a las citas programadas, simplemente no están sucediendo como lo hacía hace cinco años ".