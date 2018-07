Explica sus motivos

Ciudad de México

Aunque a la cantante estadounidense Selena Gómez le encantaría hacer un dueto con Maluma, tiene una razón muy poderosa para decir que no.

El éxito que Maluma ha tenido en su carrera es evidente y se ha reflejado en algunos duetos que ha hecho con grandes artistas como Thalía, Ricky Martin, Shakira y Marc Anthony por mencionar algunos. Sin embargo, Selena Gómez rechazó una posible colaboración con el colombiano.

Esta situación no surgió de la nada, pues en una ocasión Maluma manifestó durante una entrevista con Billboard su deseo de grabar una canción con la ex estrella de Disney. "Sería un sueño, sería lindísimo trabajar con Selena. Ella es una inspiración, es un ejemplo. Sería un honor compartir una canción con ella", declaró.

EVADE EL TEMA

Por su parte, Selena había estado evitando la pregunta sobre este tema. Sin embargo, en la reciente promoción de su nueva película "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation", tuvo que responder ante el insistente cuestionamiento.

"Me encantaría colaborar con Maluma. Sólo que las mujeres son muy importantes para mi y no importa lo que sea. Me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas", dijo la cantante durante una entrevista que dio a Clevver Teve. "Eso es todo. Quiero estar realmente involucrada con el movimiento del empoderamiento de las mujeres", concluyó.

Esta no es la primera vez que le hacen notar a Maluma que la letra de sus canciones son ofensivas para las mujeres, pues cuando el colombiano lanzó su éxito "Cuatro Babys", recibió fuertes críticas e incluso varios activistas hicieron un llamado a cancelar sus conciertos.