Expande fuerza laboral empresa CBRE en Dallas

El gobernador Greg Abbott anunció ayer que CBRE, Inc., la empresa de inversión y servicios inmobiliarios comerciales más grande del mundo, creará, durante los próximos 13 años, 460 nuevos puestos de trabajo y más de 29 millones de dólares en inversión de capital en su sede de Dallas, y 550 nuevos empleos y más de 13 millones en inversión de capital en un nuevo centro de operaciones en Richardson.

Las subvenciones del Texas Enterprise Fund (TEF) de 3,450,000 dólares y 3,300,000 se han extendido a CBRE, Inc.

"Empresas excepcionales como CBRE se sienten atraídas por Texas debido a nuestra fuerza laboral dinámica y al clima empresarial inigualable", dijo el gobernador Abbott. "La expansión de CBRE en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth traerá más de mil empleos bien remunerados y mayores oportunidades para las personas trabajadoras del norte de Texas, y espero tener una relación sólida con la compañía mientras trabajamos juntos para mantener a Texas como el país modelo de prosperidad económica ".

"CBRE no es ajena al norte de Texas y su decisión de echar raíces más profundas en Dallas demuestra lo que muchos saben sobre el próspero mercado de bienes raíces comerciales aquí", dijo el Senador Royce West. "Incluso en medio de una pandemia, Dallas reportó la mayor cantidad de acuerdos de bienes raíces comerciales en los EE. UU. En 2020. Texas sabe lo que se necesita para atraer empresas y, mirando hacia el 2022, los mercados están de acuerdo con CBRE en que Dallas es un gran lugar para hacer negocio."

"CBRE es un gran ciudadano corporativo que tiene un impacto positivo en el norte de Texas, y la expansión de su base comercial global hace que su impacto sea aún más significativo", dijo el Representante Morgan Meyer. "Su expansión significa nuevos empleos y crecimiento y es un presagio del inmenso potencial de crecimiento del norte de Texas".

"Una vez más, Texas está demostrando ser el estado más atractivo del país debido a regulaciones limitadas, impuestos bajos, educación de calidad, fuerza laboral preparada y economía sólida", dijo la senadora Angela Paxton. "Estamos entusiasmados de que CBRE esté expandiendo su presencia en Richardson, como la comunidad del norte de Texas, es un gran lugar para vivir, trabajar y formar una familia ".

"No se me ocurre mejor lugar para que una gran empresa como CBRE, Inc. eche raíces más profundas que aquí mismo, en el corazón del norte de Texas", dijo el representante Jeff Leach.

"Con la expansión de su fuerza laboral en su sede global en el condado de Dallas, CBRE obtendrá el beneficio de escuelas sólidas, infraestructura confiable, impuestos bajos y una comunidad unida de vecinos amables, cálidos y acogedores.

Agradezco al gobernador Abbott por su y el liderazgo constante del estado de la estrella solitaria, lo que garantiza que Texas siga siendo el mejor lugar de Estados Unidos para vivir, trabajar y formar una familia ".

"El crecimiento de CBRE en Dallas demuestra una vez más que nuestra ciudad es una potencia económica de vanguardia", dijo el alcalde Eric Johnson. "Y este acuerdo demuestra que estamos comprometidos a construir un futuro aún más brillante. Estamos encantados de asociarnos con CBRE, el estado y nuestras instituciones educativas locales para fomentar la cultura de innovación floreciente de nuestra ciudad y preparar a nuestra fuerza laboral para los trabajos de mañana".

ES DECISIÓN ESTRATÉGICA

"Como corazón del área de Telecom Corridor (R) y hogar de Richardson IQ (R), estamos orgullosos de que CBRE haya tomado la decisión estratégica de ubicar su centro de operaciones en este ecosistema innovador", dijo el alcalde de Richardson Paul Voelker. "Los 550 nuevos puestos de trabajo que vienen con este proyecto tienen buenos vecinos en un área especialmente diseñada para la colaboración y estamos entusiasmados con las posibilidades que CBRE tiene aquí en Richardson".

CBRE, una empresa de Fortune 500 y S&P 500, es la empresa de inversión y servicios inmobiliarios comerciales más grande del mundo (según los ingresos de 2020). La empresa tiene más de 100,000 empleados que atienden a clientes en más de 100 países.

Atiende a una amplia gama de clientes con un conjunto integrado de servicios, que incluyen instalaciones, transacciones y gestión de proyectos; propiedad administrativa; gestión de inversiones; tasación y valoración; arrendamiento de propiedades; consultoría estratégica; venta de propiedades; servicios hipotecarios y servicios de desarrollo.