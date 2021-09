Éxito a pasos agigantados

El reynosenses Sebastián Jaime Oviedo, quien a sus 19 años logró debutar en la gala de los premios Ariel 2021 con su cortometraje animado "Un Peluche Espacial", el 25 de septiembre estuvo acompañado de amigos y familiares en la entrega de este importante premio, que aunque no logro el Ariel, se convierte como muchos en "Rey sin corona", pues con su trabajo dejo de manifiesto, su talento, profesionalismo y calidad creativa, a pesar de no tener las herramientas idóneas, deja un precedente y no se detiene tiene mucho proyectos gestándose.

CHARLA CON EL PÚBLICO