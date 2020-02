Exigen usuarios el agua extraída

"El compromiso es del río Conchos, no de la presa Marte R. Gómez, el agua del río San Juan no entra en el tratado, es muy claro el tratado". Luis Barrera Padilla, coordinador de Desarrollo Rural

Usuarios del Distrito 026, reportaron extracción de agua de presa Marte R. Gómez en días pasados, sin que esta maniobra de Conagua, haya sido tomada en consenso con los módulos que componen esa demarcación.

Esta versión es respaldada por el Coordinador de Desarrollo Rural en Río Bravo, Luis Barrera Padilla, quien informó que a inicios de mes se dispuso de agua del Distrito 026, pero hasta ahora se desconoce el volumen que se extrajo, el cual según el propio promocional de la Conagua, se destinaría para pagar la cuota adeudada a Estados Unidos desde el año pasado.

"El compromiso es del río Conchos, no de la presa Marte R. Gómez, el agua del río San Juan no entra en el tratado, es muy claro el tratado. Si el gobierno federal no pone en orden a los usuarios de Chihuahua al rato van a hacer lo que quieran y eso no se puede permitir", pues no lo contempla el Tratado de Aguas de 1944, dijo sobre el panorama que impera en el norte de Tamaulipas, con un clima de sequía y acaparadores del agua en la parte alta del Bravo.

Por otro lado, aún se espera "el pronunciamiento de declaraciones por los presidentes del 026, pues para sacar agua del Distrito se necesita la aprobación del 75 por ciento de los usuarios de cada asamblea", asentó Barrera Padilla.

SIN DAR A CONOCER

Por su parte la Jefatura de Distrito 026, que encabeza Armando Silva Escobedo, no ha dado a conocer a los medios de comunicación, cuánta agua se extrajo de la Marte R. Gómez y si efectivamente se destinó al río Bravo, para cubrir la cuota pendiente con la Unión Americana.

Resulta extraño para los agricultores, que la presa se haya abierto, cuando los riegos ya estaban por finalizar, lo que genera aún más desconfianza.

SEÑALAN

Se espera el pronunciamiento

Conagua aún no ha dado su versión sobre agua extraída.