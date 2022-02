Exigen un trato justo por agua

El Diputado Víctor Pérez manifestó que para Nuevo León, se requerían destinar 200 millones de pesos al estado, para la implementación de una estrategia de corto plazo para atender la crisis del agua en el estado, por lo que le pidió ser justo, equitativo y solidario, con el estado.

"Que sea justo equitativo y solidario con la gente de Nuevo León, aquí hay sistemas que se tienen que implementar, a corto, mediano y a largo plazo; a corto plazo se tienen que desplegar una serie de inversiones mediante una declaratoria, que van en el orden de 200 millones de pesos o más, que de manera urgente necesita el pueblo de Nuevo León, para hacer perforaciones y rehabilitaciones de pozos que nos den agua hasta el próximo verano o unos meses más allá de junio, julio y agosto", exigió.

"Generamos aquí en el estado de Nuevo León, más de un billón de pesos, no es justo que no puedan en un momento dado, reintegrarle de manera urgente y emergente, al estado de Nuevo León, 200 millones para empezar una implementación de la rehabilitación y la exploración de pozos".

El coordinador de los diputados federales del PAN, Héctor Castillo, criticó que por el tecnicismo de no emitir la declaratoria de emergencia, por parte de la CONAGUA, no se pueda acceder a estos recursos, y exigió que el ejecutivo federal, siente a los Gobernadores de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, para trabajar en la solución a largo plazo.

"El Presidente instruya al titular de CONAGUA, para que se sienten en mesas de trabajo ya, gobernador de Nuevo León, Gobernador de Tamaulipas y San Luis, para ver con CONAGUA y estos gobiernos, las obras de infraestructura hidráulica que necesitamos; es urgente, vemos, ya tuvimos una cita con CONAGUA, que los trabajos a corto plazo, ya lo está haciendo Agua y Drenaje", indicó.

El dirigente estatal del PAN consideró preocupante la negativa de la Comisión Nacional del Agua, de no hacer el desazolve de las presas Cerro Prieto y el Cuchillo.

También hizo un llamado a no abandonar al sector agrícola y ganadero del estado, quienes le manifestaron estar en crisis, al no recibir apoyos, en reunión sostenida con agricultores en Linares.

"Estamos muy preocupados por la decisión que tomó la Conagua, la CNA, de no proceder al desazolve de la presa, sobre todo, de la presa de la Boca y la presa Cerro Prieto, que habíamos ya nosotros solicitado, junto con otras autoridades, nos preocupa lo que esta semana dio a conocer en un comunicado la CNA, que no era una prioridad o que no estaba en la agenda de esta dependencia federal, hacer el desazolve de estas presas", enfatizó Salinas.

En la rueda de prensa participaron también las legisladoras Annia Gómez y Wendy Cordero, así como el Diputado Pedro Garza.