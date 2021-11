Exigen destitución del director del canal de Congreso: EFS

El coordinador de tricolor y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, aseguró que el Canal del Congreso ha demostrado parcialidad al eliminar la transmisión de debates, además de que hay diversas quejas en contra de su Dirección General.

Consideró que continuar con la transmisión del festejo al Presidente, a pesar de que la Mesa Directiva ya había decretado un receso, es una falta de respeto al Poder Legislativo, por lo que, advirtió, Fernández Sánchez "se tiene que ir".

"El director del Canal del Congreso tiene que irse. ¿Por qué? Porque puede haber entre los diputados prácticas como ésta y muy criticables, pero el Canal del Congreso tiene que guardar la imparcialidad en sus transmisiones", dijo.

"Y nos parece que ahí hay un descuido tremendo, tremendo, máxime cuando en ese momento tampoco se puede argumentar que también había sesión en senadores y una distracción. Son muchos los errores del director del Canal del Congreso y no tiene la confianza del PRI".

Antes de las 0:00 horas de este sábado, el presidente de la Mesa Directiva declaró un receso y luego que hizo sonar la campana, diputados de Morena, PVEM y PT cantaron "Las Mañanitas" al Mandatario federal desde la tribuna.

MANTUVO LA TRANSMISIÓN

A pesar de que ya había acabado la sesión, tanto en redes como en el Canal del Congreso se mantuvo la transmisión en la que se mostró el festejo al Mandatario federal.

El priista recordó que la Jucopo le ha pedido a Fernández Sánchez aclarar temas como la no transmisión del parlamento abierto organizado por la Comisión de Hacienda para el análisis de la Ley de Ingresos y casos similares en muchos otros temas. No obstante, advirtió que ya no lo quieren escuchar, por lo que pidió su salida.