Exigen a Gobierno respeto para la ASF

"Desde Acción Nacional hacemos un llamado al Ejecutivo federal y a sus legisladores a que no se inicien, como en otros casos, un ataque en contra de la institución que hizo pública la información, ya que sería atentar contra la transparencia y la fiscalización necesaria para los recursos públicos, porque no estamos hablando de la chequera de López Obrador, sino de los impuestos de los mexicanos", sostuvo la senadora Kenia López.

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalara que la Secretaría de la Función Pública mostró resistencias para el desahogo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, Kenia López, Xóchitl Gálvez y Alejandra Reynoso llamaron al Gobierno a atender las observaciones del órgano de fiscalización y cumplir la ley en esta materia.

"Le exigimos al presidente de la República que respete las facultades de la Auditoría y sus resultados, que acate la ley y reconozca el cochinero que hay en su Gobierno. Ya basta de mentirle a la gente; este gobierno es ineficiente, corrupto y letal", sostuvo López Rabadán.

Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó resaltó la incongruencia del Gobierno, "pues la propia Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, que se supone que es la encargada de la transparencia y la rendición de cuentas, impidió que la Auditoría Superior de la Federación entrara a sus instalaciones para llevar a cabo su trabajo. "¿Qué esconden? ¿Por qué no quieren dar cuentas al pueblo de México?"

La legisladora hidalguense recordó que durante la actual Administración se han licitado solo 1 de cada 10 contratos, lo que abre la puerta a la corrupción. "Las irregularidades detectadas por 67 mil 498 millones de pesos rebasan a las detectadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto", lamentó.

"El Partido Acción Nacional le exige a este gobierno que cumpla su palabra de ser un gobierno honesto y transparente, y que deje de mentir y deje de ponerse la bandera anticorrupción; no les queda, son bastante peor de corruptos que los gobiernos anteriores".

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez denunció irregularidades en la Conade por 186 millones de pesos, así como en Conacyt, por 367 millones de pesos.

"No solamente hay corrupción, no solamente se roban el dinero, sino que además a quienes quieren investigar, crecer y ayudar a la ciencia y tecnología en nuestro país, les truncan la posibilidad con estas ideas y con estos objetivos de la cuarta transformación, que no es transformar, sino destruir", sostuvo.