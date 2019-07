Etiquetarán advertencia en productos con azúcar

Ciudad de México.

A pesar de que se han denunciado presiones de las grandes corporaciones para evitar su aprobación, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para hacer obligatorio que cualquier alimento o bebida que supere los valores establecidos por la Secretaría de Salud, en azúcares añadidos y grasas saturadas, sea rotulado mediante un etiquetado de advertencia.

Este dictamen, que será debatido este miércoles en la Comisión de Salud, hace obligatorio que los productos, alimentos o bebidas no alcohólicas incluyan información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible.

La modificación al artículo 210 de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas que:

"El etiquetado frontal de advertencia deberá hacerse en forma separada e independiente a la declaración de ingredientes e información nutrimental, para indicar los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezcan las disposiciones normativas competentes".

También, la Secretaría de Salud podrá ordenar la inclusión de leyendas o pictogramas cuando lo considere necesario.

Además, no se considera el artículo transitorio que contenía el anterior dictamen en el que se establecía un grupo multidisciplinario para que en un plazo no mayor de un año, se propongan los lineamientos para la elaboración de las disposiciones normativas correspondientes para el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas que se consumen a nivel nacional.

El pasado 28 de junio, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados detuvo el avance de la reforma a la Ley General de Salud para el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas, pues sus integrantes en la Comisión de Salud se dividieron por integrar, o no, la opinión de la industria.