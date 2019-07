Estrena hoy en televisión

Ciudad de México.

¿Qué tanto las buenas intenciones pueden gestar un camino hacia cometer un fraude? En "The inventor: Out for blood in Silicon Valley", de estreno en la cadena HBO hoy lunes, la vida de la emprendedora Elizabeth Holmes es expuesta, documentando con entrevistas la caída de una joven promesa de Silicon Valley, cuya empresa en 2015 valía 4.5 mil millones de dólares y para junio del 2018, se redujo a cero.

A cargo del ganador del premio Oscar, Alex Gibney (Taxi to the dark side, 2007), "The inventor" coloca en la silla de los acusados a Holmes, quien a sus 31 años tenía fundada su empresa Theranos, con la misión de crear un dispositivo del tamaño de una pequeña impresora, denominado Edison, que con tan sólo una gota de sangre podría dar diagnósticos sobre enfermedades, niveles de hemoglobina y diagnóstico de salud, así como afecciones potenciales.

CON TESTIMONIOS

Basándose en el libro "Bad of blood", editado por John Carreyrou en 2018, el documental de Gibney posee los testimonios de los exempleados de Theranos, Erika Cheung y Tyler Schultz, quienes denunciaron los manejos de la empresa de Holmes, que cayó en el fraude de hacer las pruebas de sangre en laboratorios externos.

"Se daban cuenta que estaban reportando pruebas de sangre erróneas y con ello afectaban las vidas de sus clientes, quienes pensaban que esos análisis estaban bien hechos, cuando muchas veces no estaban corroborados, e incluso se hacían por laboratorios ajenos", explica Gibney.

Tanto Cheung como Schultz, hablaron durante días ante las cámaras de Gibney, contando su hazaña de evadir la seguridad de Theranos para poder exponer a su jefa. El rasgo principal de Holmes era su tremenda simpatía que provocaba, sobre todo con millonarios veteranos como el excanciller de Estados Unidos, Henry Kissinger.

Gibney consiguió que la propia Theranos le filtrara los testimonios de Holmes en los que la fundadora se hacía grabar para presumir sus hazañas. (SUN)