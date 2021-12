Estrellas que se apagan; Se van en diciembre

"El Charro de Huentitlán" falleció el pasado 12 de diciembre a los 81 años de edad. Había permanecido tres meses en terapia intensiva luego de sufrir una caída en su rancho. El incidente le provocó una fractura vertebral, que más tarde le generó dificultades en las vías respiratorias y de las que ya no pudo recuperarse.

Por su aportación a la música regional mexicana, "Chente" es considerado por muchos como el último gran charro de México y uno de los más grandes ídolos del género. Su legado ha sido comparado con el de figuras como Javier Solís y Pedro Infante.

El artista fue despedido en la Arena VFG de Jalisco, como él mismo lo había solicitado. Acudieron más de 10 mil personas, incluyendo su esposa Cuquita y sus hijos Alejandro, Gerardo, Vicente Jr. y Alejandra.

CARMEN SALINAS

Tuvo proyectos tanto en la televisión como en el cine y el teatro, lo mismo codeándose de artistas como Thalía y Edith González en telenovelas (por ejemplo, María la del Barrio y Mundo de Fieras), que de actores como Denzel Washington en producciones de Hollywood (Hombre en Llamas). Llevó su obra musical Aventurera a varias partes del País.

También fue diputada por el Partido Revolucionario Institucional entre 2015 y 2018.

Su último papel en televisión fue en Mi Fortuna es Amarte, en la que interpretó a Magos Domínguez Negrete.

Salinas falleció a los 82 años el pasado 9 de diciembre tras sufrir una hemorragia cerebral que la mantuvo en coma durante un mes. Se le realizó una misa de cuerpo presente en el Monumento a la Madre de la Ciudad de México.

ARMANDO MANZANERO (2020)

El cantautor murió el 28 de diciembre a los 85 años luego de haber sido diagnosticado con Covid-19 y presentar complicaciones respiratorias derivadas de la enfermedad. El compositor de éxitos como "Esta Tarde Vi Llover", "Somos Novios", y "Voy a Apagar la Luz" había festejado recientemente su cumpleaños en Oaxaca, donde se especula que pudo haberse contagiado de la enfermedad. También pocas semanas antes de su fallecimiento, el yucateco inauguró en Mérida el Museo Casa Manzanero, que explora su infancia, carrera, premios e influencia musical.

A lo largo de su trayectoria, Manzanero compuso más de 600 temas y lanzó más de 20 álbumes. Fuera de México, algunas canciones suyas fueron interpretadas por artistas como Elvis Presley y Elis Regina.

GEORGE MICHAEL (2016)

Con tan sólo 53 años, el cantante, cuyo nombre verdadero era Georgios Kyriacos Panayiotou, falleció el 25 de diciembre del 2016. Luego de algunas investigaciones, se determinó que la muerte fue por causas naturales y que tenía padecimientos como cardiomiopatía dilatada, miocarditis e hígado graso.

George Michael alcanzó la fama como integrante del dúo Wham!, junto con Andrew Ridgeley, y con quien lanzó sencillos como "Wake Me Up Before You Go-Go" y "Last Christmas". Ya como solista logró otros grandes éxitos, entre ellos "Faith", "Father Figure", "Freedom! ´90" y "Fastlove". Su última gira de conciertos fue Symphonica, en 2011 y 2012. En los años posteriores, permaneció mucho tiempo encerrado en su casa tras haber subido considerablemente de peso.

CARRIE FISHER (2016)

Conocida por su papel de la Princesa Leia en la trilogía original de Star Wars, también tuvo roles memorables en cintas como Hannah y sus Hermanas y Cuando Harry Encontró a Sally. Además, escribió el guión de Recuerdos de Hollywood, protagonizada por Meryl Streep y Shirley MacLaine.

El 23 de diciembre de 2016, Fisher sufrió un infarto durante un vuelo de Londres a Los Ángeles y fue hospitalizada. Murió cuatro días después, a los 60 años. La oficina del forense de Los Ángeles determinó que el deceso fue por apnea del sueño y otros factores. También se halló que tenía restos de cocaína y heroína en su sistema.

Apenas un día después del fallecimiento de Fisher, su madre, la también conocida actriz Debbie Reynolds, murió de un derrame cerebral.