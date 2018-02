´Está en quiebra el Ayuntamiento´

Matamoros, Tam.- "No hay lana, está tronado, está quebrado el municipio, debe mucho dinero y es a consecuencia de una mala administración", aseguró el diputado local Ramiro Salazar Rodríguez.

Afirmó que se deben millones de pesos, y que los proveedores están preocupados y a la vez molestos porque no saben si van a recuperar todo el costo del servicio que le han ofrecido al Ayuntamiento de Matamoros.

Destacó que incluso para poderles cumplir a los trabajadores con su pago cada 14 días están teniendo problemas, "ni qué decir de los programas sociales que no hay en Matamoros por parte de la administración local".

Manifestó que desde noviembre debieron de haber pagado las becas a los estudiantes beneficiados, ya se está en febrero y es fecha que no le llega recurso alguno a la comunidad estudiantil.

"El municipio está completamente quebrado, no hay servicio de recolección de basura, falta de seguridad pública, es cierto que no hay policías, pero se pueden implementar algunos programas preventivos, pero por la falta de dinero no se atiende este rubro", comentó.

Agregó que alumbrado público es otro de los servicios de los cuales se carece, mientras que las calles de la ciudad están completamente destrozadas, ante la falta de un programa de bacheo.

Indicó que existe preocupación en este sentido, considerando que se dejará una deuda importante al próximo presidente municipal que llegue a finales de este año.

"Es preocupante que esto suceda a consecuencia de una mala administración, en donde los proveedores tienen ese temor de que nos les vayan a pagar y que los trabajadores cada 14 días rezan para que les llegue completo su sueldo", concluyó.