¡Está muerta!

Ciudad de México.- Javier León Herrera, biógrafo de "Luis Miguel, la historia", reveló durante una entrevista que ofreció al programa "Hoy" que Marcela Basteri, madre del cantante, falleció hace varios años. Además solicitó a las primas de este que cesen su búsqueda y de esa forma, honren su recuerdo.

A pregunta expresa de Andrea Legarreta sobre el paradero de la madre de "El Sol", León Herrera respondió: "¿dónde está Marcela Basteri?, con Dios".

Admitiendo que conoce los detalles del lamentable deceso de Basteri, el escritor reveló que lo que ahora le desconcierta es el actuar de las primas de Luis Miguel, quienes insisten en buscar a Marcela.

"Yo estoy abrumado y no quiero ni pensar cómo han de estar los hijos ante tantas cosas que se publican, ante tanto chisme y eso duele".

PIDE RESPETO

León Herrera reiteró que el mejor favor que se le puede hacer a la memoria de Marcela es dejarla descansar en paz.

"Desafortunadamente no va a aparecer. Hay unos seres ahí, principalmente Luis Miguel y su hermano Alejandro, porque Sergio era más pequeño, pero también obviamente tiene su corazoncito. Y yo creo que todo esto de la señora de Argentina que no es Marcela Basteri y convocar a una marcha al hospital donde está, a mi francamente me tiene abrumando, impresionado y puedo intentar empatizar con el dolor de esos seres humanos", manifestó.

Reafirmando su versión, el autor del texto "Luis mi Rey", recalcó: "en el libro lo hemos dicho muy claramente, en la asesoría de la serie también: no va a aparecer; Marcela falleció en 1986".

NO PROFUNDIZA EN EL TEMA

Asimismo subrayó que debido al respeto que le tiene al intérprete y sus hermanos, no da mayores detalles.

"En la historia de Luis Miguel hay algunos episodios en los que hay que establecer una barrera entre lo que se puede y no se puede contar por respeto", comentó.

Finalmente, el escritor declaró que Luis Miguel se quebró tras la muerte de Luis Rey.

"Me describieron que después del fallecimiento de su padre, el cantante se desahogó en llanto prácticamente inacabado durante muchísimo tiempo, porque vaya, es tu papá. Ha podido hacer cosas muy malas, se ha podido equivocar, pero no deja de ser tu papá", expresó.

El escritor dice que Luis Miguel es una figura pública y que sus fans tienen derecho a saber de su vida, es por eso que el cantante autorizó una serie. Sin embargo, hay ciertos aspectos que entran en la privacidad y la parte más conmovedora, más escabrosa y más dolorosa de la vida del artista y que es mejor no traspasar esa línea. De igual forma, reafirmó que él hace eso desde "Luis mi rey", su primer libro sobre Luis Miguel.