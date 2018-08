Ciudad de México

Aislinn Derbez dice que está dolida por la demanda que impuso L'Oreal en su contra y por la cual ella los demandó por discriminación.

"No voy a hablar mucho del tema, porque es un tema legal. Lo único que puedo decir es que me estoy defendiendo y que como mujer en esta época no nos podemos quedar calladas, cuando un ataque de esa manera, tan abusivo y tan discriminatorio, tan absurdo", sostuvo.

"Simplemente, me estoy defendiendo, es un ataque muy triste, creo que no se vale. Una empresa que apoya a la mujer, la tiene que apoyar y no puede hacer este tipo de cosas. Lo que más me dolió el ataque, ataque al género. Además, la higiene íntima no tiene nada que ver con shampoos", dijo Aislinn.

APOYADA POR SU ESPOSO

La actriz acompañó a su esposo, Mauricio Ochmann, a la premiere de la película "Ya veremos", que se estrena hoy jueves. Esta es de las primeras apariciones de Derbez, tras convertirse en madre.

Durante la alfombra roja confesó que era la primera vez que dejaba con otra persona a la pequeña Kailani, pero que está retomando sus actividades laborales.

Entre ellas, destaca el estreno de la serie de "La casa de las flores", que produce Netflix bajo la batuta de Manolo Caro.

"Ese proyecto tiene de especial que va a salir en muchísimos países. Va a ser una serie que va a tocar muchas fibras", comentó.