Esperan Tigres a ´Tuca´ de regreso

Monterrey, N.L.

Ricardo Ferretti es el técnico de Tigres y sus jugadores lo esperan de regreso. Jorge Torres Nilo, zaguero auriazul, no entró en la polémica de si "Tuca" se queda o no en la Selección Mexicana, ya que no quiere hablar de suposiciones.

"Nosotros estamos contentos porque nuestro entrenador está ahí de interino, pero nosotros lo esperamos aquí", expresó el Pechu en Zuazua.

"No sabemos lo que pueda pasar, pero para nosotros sigue siendo y va a seguir siendo nuestro entrenador, ya lo que pase o pueda llegar a pasar no lo decide uno como jugador, pero la realidad es que nosotros estamos enfocados en trabajar y creemos que él va a volver".

¿No les preocupa esa posibilidad de que "Tuca" acepte quedarse en la Selección?

"Mira es que en la vida como en el futbol hay muchas suposiciones, y lo que realmente nosotros primero como personas debemos vivir es el presente y lo que tenemos en el presente es que él es nuestro entrenador y estamos enfocados en trabajar para el partido contra Pachuca y las suposiciones no encajan ni dejan nada bueno", señaló.

"Es un desgaste mental pensar en lo que pudiera pasar, por eso mismo estamos enfocados en trabajar, en saber que él va a regresar y vamos a seguir trabajando para el primer objetivo de nosotros que es la clasificación, y este fin de semana es una oportunidad muy buena para traernos los tres puntos", expresó.